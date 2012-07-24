تصمیم عراق برای امضای قرارداد نظامی یک میلیارد دلاری با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ساحات التحریر ، یک منبع نظامی برجسته عراقی گفت: هیئت نظامی عراقی به ریاست "سعدون الدلیمی" وزیر فرهنگ و سرپرست وزارت دفاع عراق به روسیه رفت.

این منبع بیان کرد: اعضای این هیئت را سپهبد "طالب شغاتی" رئیس سازمان مبارزه با تروریسم، سپهبد "جبار" فرمانده نیروی هوایی و سرلشکر "ضیاء" مدیر کل تسلیحات عراق تشکیل می دهند و قرار است قرارداد خرید سلاح شامل سامانه دفاع هوایی، تانک، سلاح پیاده نظام، جنگنده و بالگرد جنگی را به امضا برسانند.

منبع فوق با اشاره به اینکه هیئت نظامی عراقی تا پنجم ماه آینده میلادی در روسیه خواهد ماند، افزود: قرارداد عراق با روسیه از یک میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و هیئت مذکور شرط تحویل سریع سلاح را در مقابل قیمت بالای روسها مطرح می کند.

این منبع علت عجله عراق برای تحویل گرفتن این سلاحها را اوضاع بحرانی سوریه و مشکلات با کردستان عراق خواند.

از سوی دیگر "حاکم الزاملی" عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تشکیل کمیته ویژه پیگیری پولهای اختصاص یافته شده از سوی پارلمان به وزارت کشور برای خرید دستگاههای پیشرفته کشف مواد انفجاری خبر داد.

وی افزود: پارلمان مبالغ زیادی را به وزارت کشور برای خرید دستگاههای Sonar که برای کشف خودروهای بمبگذاری شده و مواد منفجره از این قبیل به کار می رود، اختصاص داده است.

الزاملی بیان کرد: وزارت کشور تا کنون اقدامی برای خرید این دستگاههای پیشرفته به عمل نیاورده است و همچنان از دستگاههای دستی استفاده می کند به ویژه اینکه ناتوانی این ابزارهای سنتی آشکار شده است. و کمیته پیگیری علت نخریدن این دستگاهها را بررسی می کند.

وی افزود: دستگاههای Sonar برای خثنی سازی مواد منفجره قبل از عمل کردن آنها ضروری است.

شایان ذکر است که عراق دیروز شاهد انفجارهای گسترده ای بود که صدها کشته و زخمی به همراه داشت.