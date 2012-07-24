  1. بین الملل
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

منابع عراقی خبر دادند؛

تصمیم عراق برای امضای قرارداد نظامی یک میلیارد دلاری با روسیه

تصمیم عراق برای امضای قرارداد نظامی یک میلیارد دلاری با روسیه

یک هیئت عالی رتبه نظامی عراقی به روسیه رفته است تا قرار داد یک میلیارد دلاری با روسها در زمینه خرید تسلیحات نظامی به امضا برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ساحات التحریر ، یک منبع نظامی برجسته عراقی گفت: هیئت نظامی عراقی به ریاست "سعدون الدلیمی" وزیر فرهنگ و سرپرست وزارت دفاع عراق به روسیه رفت.

این منبع بیان کرد: اعضای این هیئت را سپهبد "طالب شغاتی" رئیس سازمان مبارزه با تروریسم، سپهبد "جبار" فرمانده نیروی هوایی و سرلشکر "ضیاء" مدیر کل تسلیحات عراق تشکیل می دهند و قرار است قرارداد خرید سلاح شامل سامانه دفاع هوایی، تانک، سلاح پیاده نظام، جنگنده و بالگرد جنگی را به امضا برسانند.

منبع فوق با اشاره به اینکه هیئت نظامی عراقی تا پنجم ماه آینده میلادی در روسیه خواهد ماند، افزود: قرارداد عراق با روسیه از یک میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و هیئت مذکور شرط تحویل سریع سلاح را در مقابل قیمت بالای روسها مطرح می کند.

این منبع علت عجله عراق برای تحویل گرفتن این سلاحها را اوضاع بحرانی سوریه و مشکلات با کردستان عراق خواند.

از سوی دیگر "حاکم الزاملی" عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تشکیل کمیته ویژه پیگیری پولهای اختصاص یافته شده از سوی پارلمان به وزارت کشور برای  خرید دستگاههای پیشرفته کشف مواد انفجاری خبر داد.

وی افزود: پارلمان مبالغ زیادی را به وزارت کشور برای خرید دستگاههای Sonar که برای کشف خودروهای بمبگذاری شده و مواد منفجره از این قبیل به کار می رود، اختصاص داده است.

الزاملی بیان کرد: وزارت کشور تا کنون اقدامی برای خرید این دستگاههای پیشرفته به عمل نیاورده است و همچنان از دستگاههای دستی استفاده می کند به ویژه اینکه ناتوانی این ابزارهای سنتی آشکار شده است. و کمیته پیگیری علت نخریدن این دستگاهها را بررسی می کند.

وی افزود: دستگاههای Sonar برای خثنی سازی مواد منفجره قبل از عمل کردن آنها ضروری است.

شایان ذکر است که عراق دیروز شاهد انفجارهای گسترده ای بود که صدها کشته و زخمی به همراه داشت.

کد مطلب 1657165

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