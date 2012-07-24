  1. دانشگاه و فناوری
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

نخستین زن فضانورد آمریکایی درگذشت

نخستین زن فضانورد آمریکایی درگذشت

"سالی راید" نخستین زن آمریکایی که توانست به فضا گام بگذارد در سن 61 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده در گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد سالی راید این خبر را دیروز دوشنبه مخابره کرد. راید سی و دو ساله بود که با شاتل فضایی چلنجر در 18 ژوئن 1983 به فضا رفت.

وی از سال 1978 تا 1987 با برنامه فضایی سازمان ملی فضا وهوانوردی آمریکا همکاری داشت.

راید یک فیزیکدان بود و در بین هشت هزار نفری قرار داشت که برای آگهی فضانورد ناسا به این سازمان مراجعه کرده بود.  

وی پس از ترک ناسا، برای تدریس به دانشگاه استنفورد رفت. وی همچنین تدریس فیزیک در دانشگاه کالیفرنیا- سن دیه گو و مدیریت موسسه فضایی کالیفرنیا را نیز در رزومه خود دارد.

کد مطلب 1657166

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