هدف اصلی در اتفاقات سوریه، مقابله با مقاومت و حزب الله است

حجت الاسلام محمد خدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف حوادث سوریه حکومت وقت این کشور نیست، اظهار داشت: آنها به دنبال مقابله و از بین بردن مقاومت و حزب الله هستند و در نهایت اینکه ایران را با مشکل مواجه کنند.



خدیری با بیان اینکه کشورهایی مانند قطر، عربستان و آمریکا در پشت این حوادث هستند، یادآور شد: تنها دولتی که از این وقایع سود می برد، رژیم صهیونیستی است.



ایران، قربانی تروریست و رهبر معظم انقلاب سند زنده آن است



امام جمعه پرند با اشاره به حادثه اتوبوس حامل اتباع اسرائیلی در بلغارستان و کشته و زخمی شدن مسافران آن خاطرنشان کرد: آنها گفتند که این ترور کار ایران بوده در حالی که ایران خود قربانی ترور و مقام معظم رهبری سند زنده آن است، اصلا این کارها در شان ملت مقتدر ایران نیست، اما اگر بخواهید زمانی اقتدار ایران را ببینید در یک لحظه روزگار تلاویو را سیاه می کند.



محکومیت کشتار مسلمانان میانمار



خطیب نماز جمعه پرند همچنین کشتار مسلمانان در کشور میانمار با دستور حکام این کشور را محکوم کرد و از مسوولان کشورمان بخصوص وزارت امور خارجه و دنیای اسلام خواست در این خصوص اقدامی درخور انجام دهند.