احمد دنیا مالی، رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی صبح امروز سه شنبه در نشست خبری گفت: بازگشت من عین منافع ملی است و این مسله اگر تحقق پیدا کند، شان وزارت ورزش را ارتقاء می‌دهد.

وی گفت: اگر قرار است تغییراتی در راس فدراسیونی صورت بگیرد، باید همه ملاحظات قانونی مدنظر قرار گرفته شود. در مورد تغییرات مدیران فدراسیون‌ها طی ماه‌های اخیر، خیلی‌ها بر این باورند که این اتفاق حق وزیر ورزش و جوانان بوده و به این موضوع استناد کردند که در گذشته نیز این اتفاقات رخ داده است. آنها درست می‌گویند اما من می‌گویم شرایط زمانی و مکانی ورزش امروز ایران کاملا با گذشته تغییر کرده است.

وی در ادامه با انتقاد از انتخاب مسئولان غیرورزشی تصمیم گیرنده در سطح کلان ورزش گفت: ما طی سال‌های اخیر شاهد انتخاب مسئولانی در راس ورزش بودیم که عموما غیرورزشی بوده‌اند. آنها به دلیل نداشتن تجربه کافی در این حوزه عموما کار خود را با آزمون و خطا آغاز کردند. به اعتقاد من این مسئولان مقصر نیستند چون ورزش را نمی‌شناسند در حالیکه این آزمون و خطاها مسائل بسیاری را برای ورزش کشور ایجاد کرده است.

دنیا مالی ادامه داد: ما حق نداریم هر فردی را به عنوان مدیر در راس ورزش کشور قرار دهیم.

وی در ادامه به حضور نامرئی مافیای ورزش در حوزه تصمیم گیری‌ها اشاره کرد و افزود: امروز به واسطه این دیدگاه جامعه پولدار یا صاحب قدرت حضورشان را در ورزش به خاطر شهرت گسترده کرده‌اند که این می‌تواند برای ورزش ما در طولانی مدت مسایل بسیاری را ایجاد کند.

رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی افزود: باید جلوی حضور این افراد را بگیریم. ممکن است این افراد در حوزه تجارت انسان‌های موفقی باشند ولی ورودشان به عرصه ورزش و تاثیرات‎شان در تصمیم گیری‌ها ضربات مهلکی را بر پیکره ورزش ایران وارد کرده است.

دنیامالی توضیح داد: مطمئنم با حضور این افراد ما با مافیای سازمان یافته در ورزش روبه‌رو خواهیم شد. اینها افرادی هستند که در این عرصه به دنبال حاکمیت نامرئی‌اند و این ما هستیم که باید شفاف سازی کنیم.

وی یادآور شد: این مافیایی که در حال شکل‌گیری است کار خود را از فوتبال شروع کرده و متاسفانه با بهره گیری از عنصر پول و شهرت تلاش می‌کند به ورزش ایران آسیب بزند.

رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی گفت:‌ ورزش ایران افراد متقی زیاد دارد اما نمی‌دانم چرا عرصه را بر آنها تنگ می‎کنند و به راحتی کنار گذاشته می‌شوند و من بر این باورم که می‌توان در برابر این تفکر مخرب ایستاد و با هوشیاری تکالیف و بحث‌های قانونی را احیا کرد.

وی اظهارداشت: ما در حیطه وظایف و قوانین ورزشی در دو حوزه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دو وظیفه منفک داریم که باید این وظایف مورد بررسی قرار بگیرد تا این قوانین در مسیر رشد ورزش گنجانده شوند.

دنیامالی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ‌به فکر استیضاح ورزش نباشید بلکه بیایید با نگاهی عمیق‌تر بحث‌های قانونی و قوانین موازی بین دو مجموعه مذکور را مورد بررسی قرار دهید. اینکه بعد از المپیک بحث استیضاح وزیر مطرح شود یا نشود و تاکید من بر عدم انجام این کار به خاطر تعلق خاطرم به ایشان نیست بلکه من به ورزش و سازمان ورزش تعلق خاطر دارم اگر بنا باشد تیغ استیضاح زیر گلوی وزیر یا مسئولان ورزش کشور باشد، تصمیم گیری برای آنها تقریبا غیرممکن خواهد بود.

وی ادامه داد: نتایج المپیک چه خوب باشد چه بد، آنها (وزیر) نمی‌تواند مدعی موفقیت باشد، چرا که ورزش مجموعه‌ای است از رفتار تیمی؛ در مدیریت ورزش هم برای رسیدن به موفقیت این اصل باید مدنظر قرار گرفته شود.

دنیامالی تاکید کرد: بحث‌هایی که در دو ماه اخیر به وجود آمد فرصت‌هایی را ایجاد کرد. یکی از آنها این بود که دوستان من فهمیدند هر کاری را نمی‌توانند انجام دهد. من می‎دانم تعدادی از این فدراسیون‌ها روسای‌شان باب طبع مسئولان وزارتخانه نیست و با آنها مخالف هستند اما مسئولان وزارت ورزش و جوانان باید به رای مجمع احترام بگذارند.

وی ادامه داد:‌ ما باید به تلاش‌ها و موفقیت‌های دوستان‌مان احترام بگذاریم و به این باور برسیم که تلاش دوستان و همکاران در حوزه ورزش به ویژه در فدراسیون‌ها، مسئولیت‌ها را در مقابل افکار عمومی سنگین می‌کند.

وی در ادامه به 20 نامه‌ای که به منظور تعلیق فدراسیون قایقرانی به دست متولیان ورزش به ویژه وزارت ورزش و جوانان در کمیته ملی المپیک رسید اشاره کرد و گفت: من از وزیر خواهشم می‌کنم اجازه بدهند این 20 نامه که از IOC و فدراسیون‎های مختلف به دست‌شان رسیده بولتنی تهیه کنند و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

دنیامالی همچنین مسئولان وزارت ورزش و جوانان را به مناظره تلویزیونی دعوت کرد و گفت:‌ حتی اگر وزیر تمایل ندارند با من گفتگوی رودررو داشته باشند از معاون ورزشی‌شان خواهش کنند که در این مصاحبه حضور پیدا کنند تا بتوانیم رودررو با مردم حرف بزنیم و در چارچوب قوانین و مقررات به یک نتیجه مثبت برسیم.

وی تصریح کرد: ما می‌توانیم دوستان خوبی باشیم ولی تضارب آرا هم داشته باشیم. بالندگی در یک حوزه در کنار تضارب آرا تقویت می‌شود. اگر درست فکر کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این اقدام باعث رفع مشکلات می‌شود.

وی مطالبی که از سوی برخی مسئولان وزارت ورزش منتشر می‌شود را مورد انتقاد قرار داد و افزود: اهالی ورزش انسان‌های بزرگی هستند. آنها برای کشور افتخارآفرین بوده‌اند و به نسبت سایر حوزه‌ها جزو پاک‌ترین‌ها هستند. من معتقدم مسئولان ورزش باید به ٱنها احترام بگذارند. اینکه از هر تریبونی بخواهیم هرچه را که دل‌مان می‎خواهد بگوییم از مرام، معرفت و جوانمردی به دور است. من از دوستانم در وزارت ورزش می‌خواهم که اشتباهات خود را اعلام کنند، چرا که این قبول اشتباه بزرگی آنان را بیشتر می‌کند.

دنیا مالی افزود: دیروز نامه‌ای برای فدراسیون جهانی امضا کردم که برای ورزش کاران ایران در لندن مشکلی پیش نیاید و این به خاطر وزیر یا مسئولان نیست بلکه از همین جا می‌خواهم بگویم اگر دیگران در حق من بی‌تدبیری کردند نباید با ناجوانمردی به آنها پاسخ بدهم. ما برای اینکه این سهمیه ‌را کشف کنیم فشارهای زیادی را متحمل شدیم، پول‌های زیادی را دراین راه خرج کردیم.

وی دلیل سکوت 50 روزه خود را به خاطر المپیک عنوان کرد گفت:‌ من نمی‌خواستم این فضا را پرتنش کنم. من برای خودم فردی مستقل هستم. کار مهندسی ورزشی را حلال کردم.

وی ادامه داد: من یک ریال حقوق نگرفتم و یک ریال پاداش در طول این سال‌ها دریافت نکردم و از دوستان در مورد برکناری‌ام هرچه سئوال کردم هیچ جواب منطقی نیافتم.

وی در خصوص جلسه اخیرش با وزیر گفت: در این جلسه هیچ صحبتی از طرف وزیر در مورد ماندن من مطرح نشد اما من مطرح کردم. ایشان عنوان کردند که تو بر روی حکم به عنوان رئیس فدراسیون باقی بمانید و کسی به عنوان مدیر اجرایی در فدراسیون فعالیت‌های شما را پیگیری کند که من پاسخ دادم من رئیس کاغذی نمی‌شوم و براساس اعلامIOC من هنوز تا دو سال دیگر رئیس فدراسیون هستم و شما هم نمی‌توانید مجمع برگزار کنید و من این را نمی‌پذیرم.

وی افزود: برکناری من عین بی تدبیری و بی سلیقگی بود و امروز اگر من مشکلی داشتم نمی‎توانستم به این راحتی صحبت کنم. من برای این ورزش زحمت کشیدم. همانند بسیاری از مدیران ورزشی مثل یزدانی خرم و صفایی فراهانی؛ همه اینها برای توسعه ورزش قهرمانی در رشته‎های زیر مجموعه خود زحمت کشیدند.

وی ادامه داد: من برنامه 6 ماهه برای قهرمانی بخش قایقرانی چیده بودم و روزی که برکنار شدم این برنامه‌ها نیمه کاره رها شدند.

وی در مورد خواهران احدپور گفت: هنگامه احدپور امروز در کنار شیلا اشتفان در فدراسیون جهانی کانو به خاطر توانمندی خودش در بخش آنتی دوپینگ کار می‎کند و راحله احدپور نیز در فدراسیون جهانی تیروکمان مشغول هستند. این دو به خاطر توانایی خودشان جذب این دو مجمع بین‎المللی شدند.

وی تاکید کرد: قطعا اگر موضوعی پیش بیاید فدراسیون های آنها را رصد می کنند. امروز عصر، عصر ارتباطات است و هیچ چیز را نمی‌توان محدود کرد.