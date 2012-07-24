به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در جلسه‌ای که صبح سه‌شنبه با حضور مسئولان ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر و فرمانده انتظامی و معاونان وی و روسای کلانتری‌ها برگزار شد اظهار داشت: در مورد فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر دو کار نظری و اجرایی باید انجام شود که در بخش نظری با توجه به آیات و روایات زیادی که پیرامون این دو واجب الهی وارد شده، مسئله مخاطب شناسی بسیار مهم است.



وی افزود: درست است که این دو فریضه الهی به عنوان تکلیف بر عهده مکلفین گذاشته شده اما مخاطب همه آیات و روایات یک عنوان واحد نیست بلکه مخاطبان متفاوت هستند و بر این اساس شناخت مخاطب بسیار حائز اهمیت است.



امام جمعه قم به روایتی از امام صادق(ع) در مورد شرایط و الزامات امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: تخفیف و سبک شمردن این دو فریضه به وسیله عدم اجرای صحیح آن درست نیست.



رئیس ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان قم با بیان اینکه مخاطبان خطاب‌های الهی متفاوت هستند، اظهار داشت: در بحث تذکر لسانی از افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند چیزی خواسته شده که با رعایت آن، زمینه درگیری به وجود نمی‌آید چون در این مسئله از آمر به معروف جز یک جمله کوتاه، انتظار دیگری نیست.



حجت‌الاسلام سعیدی تاکید کرد: تذکر به منکر باید به گونه‌ای باشد که مبتنی بر ارتکاب منکر دیگری نباشد.



وی همچنین به تشریح الزامات امر به معروف و نهی از منکر حکومتی پرداخت و افزود: کسانی که در حیطه امر به معروف حکومتی قرار می‌گیرند باید قدرت جسمی، علمی و روحی داشته باشند. در امر به معروف حکومتی، مسئله احتمال تاثیرگذاری - که در تذکر لسانی مورد تاکید است - مطرح نیست، چراکه نیروهای حکومتی باید در برخی موارد ورود پیدا کنند تا تاثیر داشته باشند.



امام جمعه قم با ذکر مثالی در این زمینه تصریح کرد: نیروی انتظامی در مسئله برخورد با باندهای مخوف و فساد کوچک‌ترین تاملی نمی‌کند، بنابراین باید از موضع قدرت در این عرصه ورود پیدا کند.



حجت الاسلام سعیدی خطاب به فرمانده و کادر انتظامی استان گفت: نظام جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری‌، مراجع عظام تقلید و مردم دست شما را در برخورد با منکرات باز گذاشته‌اند و شما باید از این جایگاهی که دارید بهترین استفاده را ببرید.



وی ضمن تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی گفت: به برکت حضور شما و اعمال قانون، تباهی زیادی از بین رفته و امیدواریم در مسیری که نظام جمهوری اسلامی به شما ماموریت داده از همدیگر سبقت بگیرید تا اندوخته‌ای برای خود در دنیا و آخرت فراهم کنید.