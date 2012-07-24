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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

سقا عنوان کرد:

1000 ختم جمعی قرآن در اردبیل

1000 ختم جمعی قرآن در اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل از اجرای هزار برنامه ختم دسته جمعی قرآن در ایام ماه رمضان توسط کانونهای مساجد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا صبح سه شنبه در جلسه دبیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تصریح کرد: سبد قرآنی ختم دسته جمعی قرآن به تعداد هزار بار در کانونهای مساجد استان در این ماه و در تمام شهرستانها اجرا می شود.

وی یک از طرحهای اجرایی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در ماه رمضان را ختم یک میلیون صلوات برشمرد و افزود: مسابقه حفظ و مفاهیم 40 حدیث همانند سالهای گذشته با موضوع کار، تلاش و معیشت به صورت متمرکز استانی توسط دبیرخانه برگزار خواهد شد.

سقا طرح تلاوت نور و جلسات تفسیر آیات زندگی را از دیگر برنامه های این دبیرخانه در ماه رمضان دانست و اضافه کرد:  این طرحها با مشارکت ائمه جمعه و جماعت در مساجد استان با موضوع "زندگی دینی در آیینه قرآن" برگزار می شود تا علاقمندان به تلاوت و تفسیر قرآن بتوانند در این جلسات شرکت کنند.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان با اشاره به پیگیری برگزاری مسابقه کتبی و قرعه کشی طرح قرآنی رسانه ای 1446 ادامه داد: برگزاری گفتمانهای دینی و حلقه های تربیتی در موضوعات عقاید و احکام، گرامیداست روز جهانی مسجد همزمان با هفته جهانی مساجد از دیگر برنامه های دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در ماه رمضان است.

وی تامین اعتبارات را در این خصوص مهم ارزیابی کرد و یکی از محل اعتبارات بودجه دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را بودجه شاخصهای فرهنگی استان برشمرد و یادآور شد: علاوه براین تامین اعتبار از طریق نهادها و دستگاههای دیگر از سایر روشهای تامین اعتبار این کانونها است.

سقا ارتقای کیفیت برنامه های کانونهای فرهنگی را از اهداف این دبیرخانه در سال 91 برشمرد و متذکر شد: برنامه های کانونهای مساجد باید از لحاظ محتوایی و استفاده از فناوریهای جدید مورد توجه قرار گیرد و طبق برنامه ریزیها این مقوله ها در اولویت قرار گرفته اند.

وی کشف استعدادهای فرهنگی و هنری را از دیگر اهداف کانونهای مساجد عنوان و اضافه کرد: کانونهای مساجد به جهت فعالیت در محلات مختلف و ارتباط نزدیک با نوجوانان و جوانان می توانند با پی بردن به استعدادهای فرهنگی و هنری محلات و روستاها آنها را کشف و به عرصه ظهور برسانند.

کد مطلب 1657189

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