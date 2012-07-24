1000 ختم جمعی قرآن در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا صبح سه شنبه در جلسه دبیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تصریح کرد: سبد قرآنی ختم دسته جمعی قرآن به تعداد هزار بار در کانونهای مساجد استان در این ماه و در تمام شهرستانها اجرا می شود.

وی یک از طرحهای اجرایی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در ماه رمضان را ختم یک میلیون صلوات برشمرد و افزود: مسابقه حفظ و مفاهیم 40 حدیث همانند سالهای گذشته با موضوع کار، تلاش و معیشت به صورت متمرکز استانی توسط دبیرخانه برگزار خواهد شد.

سقا طرح تلاوت نور و جلسات تفسیر آیات زندگی را از دیگر برنامه های این دبیرخانه در ماه رمضان دانست و اضافه کرد: این طرحها با مشارکت ائمه جمعه و جماعت در مساجد استان با موضوع "زندگی دینی در آیینه قرآن" برگزار می شود تا علاقمندان به تلاوت و تفسیر قرآن بتوانند در این جلسات شرکت کنند.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان با اشاره به پیگیری برگزاری مسابقه کتبی و قرعه کشی طرح قرآنی رسانه ای 1446 ادامه داد: برگزاری گفتمانهای دینی و حلقه های تربیتی در موضوعات عقاید و احکام، گرامیداست روز جهانی مسجد همزمان با هفته جهانی مساجد از دیگر برنامه های دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در ماه رمضان است.

وی تامین اعتبارات را در این خصوص مهم ارزیابی کرد و یکی از محل اعتبارات بودجه دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را بودجه شاخصهای فرهنگی استان برشمرد و یادآور شد: علاوه براین تامین اعتبار از طریق نهادها و دستگاههای دیگر از سایر روشهای تامین اعتبار این کانونها است.

سقا ارتقای کیفیت برنامه های کانونهای فرهنگی را از اهداف این دبیرخانه در سال 91 برشمرد و متذکر شد: برنامه های کانونهای مساجد باید از لحاظ محتوایی و استفاده از فناوریهای جدید مورد توجه قرار گیرد و طبق برنامه ریزیها این مقوله ها در اولویت قرار گرفته اند.

وی کشف استعدادهای فرهنگی و هنری را از دیگر اهداف کانونهای مساجد عنوان و اضافه کرد: کانونهای مساجد به جهت فعالیت در محلات مختلف و ارتباط نزدیک با نوجوانان و جوانان می توانند با پی بردن به استعدادهای فرهنگی و هنری محلات و روستاها آنها را کشف و به عرصه ظهور برسانند.