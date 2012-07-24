  1. جامعه
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق/ 27 هزار قلم لوازم آرایش ضبط شد

کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق/ 27 هزار قلم لوازم آرایش ضبط شد

معاون عملیات مرزبانی کشور از کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار قاچاق در کردستان خبر داد.

سرهنگ حبیب الله مردان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران مرزبانی در ماه گذشته به منظور پاکسازی نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق در استان کردستان طرح هایی را به اجرا در آوردند که موفق شدند یک میلیون و 414 هزار نخ سیگار قاچاق را قبل از ورود به کشور کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 44 هزار و 690 لیتر مواد سوختی به همراه 27 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شد.

به گفته معاون عملیات مرزبانی در تیرماه امسال 465 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره و 48 دستگاه تلویزیون قاچاق از قاچاقچیان کشف شد. ضمن اینکه حین کنترل نوار مرز 41 عابر غیر مجاز و 25 متجاوز مرزی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.  

کد مطلب 1657192

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