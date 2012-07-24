کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق/ 27 هزار قلم لوازم آرایش ضبط شد

سرهنگ حبیب الله مردان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران مرزبانی در ماه گذشته به منظور پاکسازی نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق در استان کردستان طرح هایی را به اجرا در آوردند که موفق شدند یک میلیون و 414 هزار نخ سیگار قاچاق را قبل از ورود به کشور کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 44 هزار و 690 لیتر مواد سوختی به همراه 27 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شد.

به گفته معاون عملیات مرزبانی در تیرماه امسال 465 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره و 48 دستگاه تلویزیون قاچاق از قاچاقچیان کشف شد. ضمن اینکه حین کنترل نوار مرز 41 عابر غیر مجاز و 25 متجاوز مرزی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.