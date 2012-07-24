مرکز آموزش هتلداری و گردشگری بجنورد کلنگ زنی شد

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی در مراسم کلنگ زنی این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز آموزش هتلداری و گردشگری خراسان شمالی در واقع پنجمین مرکز سطح کشور بوده که احداث آن در سفر دوم ریاست جمهوری به خراسان شمالی با اعتبار 5 میلیارد و 930 میلیون ریال به تصویب رسید.

حسین بابایان اضافه کرد: تاکنون این مرکز در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، مازندران و اردبیل احداث شده و مرکز آموزش هتلداری و گردشگری بجنورد پنجمین مرکز کشور خواهد بود.

به گفته بابایان عملیات احداث این مرکز در خراسان شمالی با وجود تصویب در سفر دور دوم ریاست جمهوری به علت عدم تخصیص بودجه با تاخیر آغاز می‌شود.

وی افزود: مرکز آموزش هتلداری و گردشگری بجنورد در زمینی به مساحت 4 هکتار در منطقه تخته ارکان بجنورد و با زیربنای 3 هزار مترمربع احداث می‌شود.

بابایان با اعلام اینکه مهلت اتمام پروژه 3 سال تعیین شده است، تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار لازم برای تداوم ساخت، این مرکز مطابق برنامه در نیمه نخست سال 94 به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 730 میلیون ریال بودجه برای اجرای این طرح مصرف شده است، اظهار داشت: پیش از کلنگ زنی این پروژه اقداماتی چون تهیه زمین مورد نظر، انتخاب پیمانکار و ... انجام شده و در واقع بخشی از مقدمات لازم برای اجرای این پروژه مهیا شده است.

این مسئول با اشاره به عبور سالیانه حدود 15 میلیون مسافر و زائر از خراسان شمالی ارائه آموزش‌های هتلداری و گردشگری را یکی از ضروریات این حوزه ذکر کرد و افزود: احداث مرکز آموزش هتلداری و گردشگری سبب توسعه بخش خدمات گردشگری و اکوتوریسم در استان می‌شود.

یادآور می‌شود خراسان شمالی به سبب قرار گرفتن در مسیر دو قطب گردشگری شمال و زیارتی شرق (مشهد مقدس) همه ساله پذیرای میلیون‌ها زائر و مسافر از اقصی نقاط کشور است.