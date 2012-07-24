طرح "مفتاح الجنه" ویژه رمضان در کرمان در حال برگزاری است

حمید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های کمیته امداد امام خمینی( ره) در ماه رمضان در کرمان اظهار داشت: در طرح مفتاح الجنه، روزانه 64 گروه در کل استان کرمان از خانواده های تحت حمایت بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه در مرکز استان کرمان 16 گروه در این طرح شرکت دارند، گفت: روزانه حداقل 130 خانواده تحت پوشش کمیته امداد، در این طرح مورد بازدید قرار گرفته و مسئولین و خیرین از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات آنها قرار می گیرند.

میرزایی همچنین از برگزاری اولین ویژه برنامه " جشن رمضان" در کرمان خبر داد و گفت: یکی از اهداف این طرح، استفاده از فضای معنوی جامعه در ماه رمضان برای ترغیب و افزایش حامیان برای کلیه طرحهای مشارکتی است.

این مسئول با بیان اینکه جشن رمضان از چهاردهم این ماه به مدت یک هفته در محل پارک ریاضیات برگزار خواهد شد، افزود: اشاعه فرهنگ نوع دوستی و ایجاد فضای لازم برای تحقق اعمال خیرخواهانه در همه عرصه های اجتماعی نیز از دیگر اهداف این طرح است.

وی نهادینه شدن انفاق، نیکوکاری و همبستگی اجتماعی، جلب مشارکتهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی و ترغیب و هدایت حامیان سایر استان ها به کرمان برای حمایت از ایتام را از دیگر اهداف این بر شمرد.

