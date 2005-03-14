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۲۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۴۵

بدون علت و اعلام قبلي:

نشست خبري سخنگوي دولت در پايان سال پاسخگويي برگزار نشد

آخرين جلسه هفتگي سخنگوي دولت در سال 83 برخلاف دوشنبه هاي گذشته و در پايان سال پاسخگويي برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علت تشكيل نشدن مصاحبه سخنگو از سوي مسولين اداره اطلاعات و اخبار نهاد رياست جمهوري اعلام نشده است.

نشست خبري رمضان زاده با خبرنگاران داخلي و خارجي هرهفته در ساختمان كوثر واقع در نهاد رياست جمهوري برگزار مي ‌شد.

گفتني است؛ نشست خبري رمضان زاده در يك وقفه سه ماهه از دي ماه سال 82 تا اردبيهشت سال جاري نيز برگزار نشد كه در پي آن شايعه استعفاي رمضان‌زاده مطرح شد و وي نيز هيچ موضع گيري خاصي در قبال آن نداشت ودليل لغو جلسات را بيماري و گرفتاري خود عنوان مي كرد .

هرچند رويكرد مناسبي از سوي برخي وزيران كابينه و مسولان اجرايي براي پاسخگويي در سال 83 ديده نشد ولي خبرنگاران انتظار داشتند درآخرين هفته سال پاسخگويي پاسخ هاي مناسبي حداقل از سخنگوي دولت براي پرسش هاي خود درباره مسايل مهم داخلي و خارجي درسال پاسخگويي بيابند.

کد مطلب 165721

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