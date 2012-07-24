جشنواره فیلم و عکس ژیار در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری جشنواره فیلم و عکس ژیار در استان کردستان اظهار داشت: هشتمین دوره فیلم و عکس ژیار با محوریت شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بیستم شهریور ماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.

وی به اهمیت دنیای فیلم و تصویر اشاره کرد و افزود: دو عامل ورزش و زبان فیلم و عکس می تواند بسیاری از قدرت های بزرگ جهان سیاست را مورد تاثیر قرار دهد و امروزه شاهد آن هستیم که قدرت های سیاسی دنیا از این ابزارها به سود خود استفاده می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنندج ادامه داد: متاسفانه در ایران از قدرت ابزار فیلم و عکس بسیار کم استفاده می شود و در بسیاری از مواقع نیز به جای زیبایی های کشور، نقاط ضعف به تصویر کشیده می شود.

گوهری یادآور شد: عدم حمایت دستگاه های فرهنگی از متولیان امور فرهنگی و هنری کشور باعث شده که آنان برای رسیدن به اهداف خود به سیاه نمایی و بزرگ کردن نقاط ضعف کشور بپردازند و تنها با هدف کسب درآمد و جوایز ملی و بین المللی اقدام به فیلم سازی کنند.

وی در ادامه گفت: در دنیای امروز سخنرانی و موعظه دیگر جوابگو نبوده و می توان با استفاده از اهرم فیلم و تصویر بسیاری از خواسته های خود را اجابت کرد و خوشبختانه طی چند سال اخیر نیز شاهد پیشرفت ایران اسلامی در استفاده از این ابزار هستیم.

مدیر انجمن سینمای جوان استان کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: عدم حمایت مالی و حمایت از تولید از عمده ترین مشکلات این انجمن است.

سیروس ثنایی افزود: انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج به منظور ارتقای سطح آگاهی ٰ‌تجربه و بینش نسل جوان هشتمین جشنواره فیلم و عکس ژیار را برگزار می کند.

وی ادامه داد: برای افزایش نیل ورود به سینمای ملی توسط جوانان و با نگاه به پرورش هنرمندان متعهد، خلاق و توانمند که موجب دستیابی به آثار فاخر فیلم کوتاه می شود و نیز تبادل تجربه، کشف استعدادهای جدید و ارج نهادن به تولیدات فاخر این جشنواره برگزار می شود.

مدیر انجمن سینمای جوان کردستان یادآور شد: در این جشنواره فیلم ها و عکس هایی که طی سال گذشته در استان تولید شده اند می توانند شرکت کنند و هنرمندان می توانند آثار خود را تا پایان مرداد ماه سال جاری به دبیرخانه هشتمین جشنواره فیلم و عکس ژیار ارسال کنند.

جلسه ستاد هماهنگی برگزاری جشنواره فیلم و عکس ژیار در استان کردستان با هدف ارتقای سطح فرهنگ استان و رشد هنرمندان برگزار شد که متاسفانه با حاشیه رو به رو شد و تصمیمات جدی در آن گرفته نشد.