اعلام آمادگی ادارات گلستان برای مقابله با حوادث سیلاب احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که با محوریت سیلاب برگزار شد گفت: در شهرستان های مختلف استان فرماندهی مدیریت بحران بر عهده فرمانداران است و در صورتیکه بین تصمیم فرماندار و مدیر دستگاه اجرایی تداخل ایجاد شود تصمیم فرماندار اجرایی خواهد شد.

وی افزود: اطلاعات پراکنش دقیق بارش باید از هواشناسی گرفته شود تا آمادگی لازم در دستگاه های اجرایی ایجاد شود.

دادبود ادامه داد: در برخی مناطق که دسترسی به آن سخت تر است باید از هم اکنون ابزار و امکانات لازم ارسال شود تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند.

معاون عمرانی استاندار گفت: از توقف مسافران در مکان های پر خطر باید جلوگیری شود و کیسه نیز در اختیار دهیاران قرار می گیرد تا بین مردم روستا توزیع شود.

وی با اشاره به لزوم آبرسانی به برخی از روستا ها در حین بحران گفت: آب و فاضلاب روستایی به ماشین آلات آبرسانی نیاز دارد و ارتش و سپاه و نیروی انتظامی موظفند این ماشین آلات را در اختیار قرار دهند.

دادبود ادامه داد: بخشی از هزینه هایی که در مدیریت بحران توسط دستگاه ها می شود از محل اعتبارات ملی قابل پرداخت است.

وی تصریح کرد: مشکل کمبود ماشین آلات در استان وجود دارد و با اندک ماشین آلات نیز باید تصمیم گرفت تا چطور مدیریت بحران انجام شود، برخی ماشین آلات نیز فرسوده اند و از کار افتاده هستند.

دادبود یادآور شد: در حادثه سیل اخیر برخی جایگاه های سوخت رسانی بنزین و گاز به دلیل قطعی برق تعطیل شدند که تدابیر لازم برای عدم این اتفاق باید اندیشیده شود.

معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه گفت: تجربه سیل های اخیر کمک می کند تا بتوانیم مدیریت بهتری داشته و همچنین نشان داد در برخی بخش ها باید آمادگی بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: بعضا مشاهده شده برخی کارهای لازم مانند لایروبی رودخانه ها انجام نشده و در حوزه شهری نیز کم کاری های شده است.