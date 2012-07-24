مربیان صبای قم در لیگ برتر فوتسال مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از روز دوازدهم مرداد ماه آغاز می‌شود و 13 تیم لیگ برتری برای فتح جام چهاردهم و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر می‌روند.



حضور حسن‌زاده در کادر فنی صبای قم



این در حالی است که در لیست اعضای کادر فنی و اجرایی تیم فوتسال صبای قم در فصل 1391 لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، امیر شمسایی سرمربی سابق تیم های فوتسال ارم کیش قم، پوشینه بافت قزوین، میثاق تهران و فولاد ماهان اصفهان به عنوان سرمربی صبای قم در این فصل فعالیت می کند.



همچنین امیر شمسایی بعد از توافق نهایی با مسئولان باشگاه صبای قم برای قبول هدایت تیم فوتسال این باشگاه، محسن حسن زاده بازیکن با سابقه و قدیمی فوتسال استان قم را به عنوان مربی و کاپیتان تیم خود در لیگ چهاردهم معرفی کرد.



این در حالی است که ناصر شریفی به عنوان مدیر و سرپرست تیم فوتسال صبای قم، دکتر قدرت الله باقری به عنوان مربی بدنساز، هادی بهرامی به عنوان مربی دروازه بان ها و نفراتی نیز به عنوان پزشک تیم و همچنین به عنوان تدارکات، تیم فوتسال صبای قم را در چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور همراهی می‌کنند.



صبایی ها در حالی 9 روز دیگر در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مصاف حریفان می روند که این روزها هم بدنسازی می کنند و هم تمرینات تاکتیکی را انجام می دهند و با تصمیم کادر فنی خود، قرار است روزهای پایانی هفته جاری یک بازی تدارکاتی با تیمی از فوتسال قزوین برگزار کنند.



منتفی شدن انتقال بازیکن شهرداری ساوه به صبای قم



همچنین با نظر امیر شمسایی بازیکن سابق تیم های فوتسال ارم کیش قم و شهرداری ساوه که یک فوتبالیست اصیل قمی به شمار می رود یعنی سعید قاسمی در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در صبا بازی نخواهد کرد.



از سوی دیگر میثم ایلانلو بازیکن سابق تیم امید ارم کیش قم و فراز قم که سال گذشته در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور عضو تیم فوتسال بنیاد مسکن فارس بود، نتوانست خود را به ترکیب نهایی صبای قم در لیگ برتر فوتسال برساند.



امیر شمسایی سرمربی تیم فوتسال صبای قم نیز برای شناخت بیشتر از وضعیت بازیکنان خود، به همراه تیمش به تهران رفت و بازیکنان صبا را در کمیته ملی المپیک از نظر آمادگی جسمانی مورد سنجش و ارزیابی جدی قرار داد تا صبایی ها آماده لیگ چهاردهم باشند.



در حالی که ناصر شریفی مسئولیت مدیریت تیم فوتسال صبای قم را در لیگ جدید بر عهده خواهد داشت، با نظر شمسایی در حالی 16 بازیکن این تیم برای لیگ جدید مشخص شدند که قرعه کشی جدیدی برای برگزاری بازی های لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه های برتر کشور صورت خواهد گرفت و بر اساس آن 13 تیم لیگ برتری در گام نخست، رقبای خود را می شناسند.

