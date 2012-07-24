تکواندوکاران قمی به سه نشان طلا و نقره مسابقات بسیج کشور دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو قهرمانی بسیج کشور در قالب جشنواره فرهنگی ورزشی فجر بسیج کشور و با حضور چهره های مطرح این رشته ورزشی از استان های سراسر کشور برگزار شد و با کسب سه مدال توسط تیم اعزامی تکواندو بسیج قم همراه بود.



انصاری طلایی شد، باقری و علی محمدی نقره گرفتند



در حالی که جشنواره فرهنگی ورزشی فجر بسیج کشور با شرکت ورزشکاران سه رشته ورزشی شنا، تکواندو و تیراندازی به میزبانی بسیج استان زنجان به انجام رسید، تیم تکواندو بسیج قم در این رقابت توانست مقام چهارم رده بندی تیمی را نیز به خود اختصاص بدهد.



موفقیت های تیم اعزامی هیئت تکواندو بسیج سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم در رقابت های رشته تکواندو جشنواره فرهنگی ورزشی فجر بسیج کشور در حالی به دست آمد که رهاورد ورزشکاران اعزامی بسیج قم کسب یک نشان طلا و دو مدال نقره بود.



در بخش انفرادی این دوره از مسابقات تکواندوکاران اعزامی قم در اوزان منهای 58، 63 و 80 کیلوگرم با کسب نتایج قابل توجه در رقابت ها حریفان شرکت کننده از دیگر استان ها، خود را به عنوان مدال آوران تیم بسیج قم معرفی کردند.



در پایان این پیکارها و در وزن منهای 80 کیلوگرم رشته تکواندو، تنها مدال طلا و عنوان قهرمانی بخش انفرادی برای تیم بسیج قم به دست آمد و طی آن محسن انصاری توانست با غلبه بر حریفان خود مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند.



این در حالی است که در وزن منهای 58 کیلوگرم این دوره از پیکارها دیگر تکواندو کار بسیجی استان قم یعنی امیر باقری توانست با شکست تمامی حریفان خود به دیدار نهایی راه یابد اما تنها با قبول باخت مسابقه پایانی بر سکوی نائب قهرمانی بسیج جای گرفت.



مقام چهارم قم بعد از کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان



در وزن منهای 63 کیلوگرم نیز مهدی علی محمدی با وجود اینکه به دیدار نهایی این وزن رسیده بود و از شانس و شایستگی بالایی برای کسب مدال طلا برخوردار بود، در پایان به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد و مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.



در پایان این رقابت ها و در رده بندی بخش تیمی، تیم هیئت تکواندو بسیج استان کرمانشاه با 37 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، در حالی که تیم هیئت تکواندو بسیج استان آذربایجان غربی نایب قهرمان شد و تیم گیلان نیز بعد از این تیم در جایگاه سوم قرار گرفت.



این در حالی است که تیم بسیج استان قم با ترکیب علی بهلولی، امیر باقری، مهدی علی محمدی، محمد جواد ابراهیمی، صادق مسعودی جمکرانی، محسن انصاری، سیدمحمد عزیزی و محمد رضا زرقانیان، سرپرستی ابوالفضل جباری و مربیگری رضا ملا صادقی در این مسابقات با حریفان خود پیکار کردند و در نهایت به لیگ تکواندو بسیج کشور نیز راه یافت.