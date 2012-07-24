نخستین پارک متحرک جهان در مشهد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا سلامی با بیان اینکه اجرا و احداث پارک های موضوعی از جمله پارک متحرک با مضامین آموزشی و فرهنگی انجام می شود با اشاره به اهداف احداث این عنوان داشت: طراحی فضای سبز با هدف ایجاد تجربه فضایی در بازه های زمانی مشخص، استفاده متفاوت از عناصر طبیعی به منظور ایجاد حس حرکت، استفاده از گذرگاه های گیاهی با مشخصه های متفاوت و... از جمله اهداف احداث این پارک است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد اضافه کرد: حرکت برخی المان ها، مبلمان و چشم اندازهای گیاهی نیز از مهم ترین بخش های این پارک به شمار می روند.

وی با اشاره به تعریف اولیه پارک متحرک گفت: در این پارک بازدید کنندگان در بازه زمانی مشخص فضایی را تجربه می کنند که برخی از عناصر آن جابه جا می شود.

سلامی با بیان اینکه این پارک از 15 بخش تشکیل شده است تصریح کرد: فضای نشیمن، آمفی تئاتر، فضای بازی آبی، منوریل، مسیر سلامت، غار آبی و آسیاب آبی از جمله بخش های این پارک است.

وی افزود: احداث پنج پارک موضوعی خاص در مناطق مختلف مشهد با عنوان دانش، گل ها، متحرک، مینیاتوری و گیاه شناسی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است تا ضمن جذب مخاطب، در حین بازدید مفاهیم متنوعی، علاوه بر طراوت و تازگی طبیعت را به بازدید کننده منتقل کند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه ریزی این گونه پارک ها همراه کردن موضوع آموزش با تفریح و تفرج است ضرورت وجود چنین پارک هایی با این عملکرد در سطح کلانشهری مانند مشهد احساس می شود.

آغاز عملیات احداث پارک مینیاتوری در مشهد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز در ادامه با اشاره به ساخت پارک مینیاتوری در مشهد گفت: امروزه در برخی از کشورهای دنیا در پارک های مینیاتوری؛ آثار معماری، تاریخی، فرهنگی به همراه پوشش های گیاهی متناسب مربوط به کشور خودشان و یا دیگر کشورها را در مقیاس کوچک برای معرفی به بازدید کنندگان به نمایش گذاشته اند.

وی تصریح کرد: پارک مینیاتوری مشهد نیز از جمله پارک های موضوعی محسوب می شود به گونه ای که در آن طراحی پارک براساس یک موضوع خاص در قالب نمایش آثار در مقیاس کوچک است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد ادامه داد: پارک مینیاتوری مشهد 8.2 هکتار مساحت دارد که با رویکرد "پنجره ای در خراسان بزرگ"، در بولوار سجادیه واقع در منطقه 12 احداث خواهد شد.

سلامی تصریح کرد: در حال حاضر مطالعه و طراحی پارک مینیاتوری توسط مشاور انجام و مصوب شده است و عملیات احداث آن در سال جاری نیز آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد با اشاره به اعتبار ساخت این پارک گفت: پارک مینیاتوری با اعتبار 14 میلیارد تومان طبق پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

سلامی در خصوص امکانات پارک مینیاتوری مشهد گفت: این پارک دارای فضاهای فرهنگی شامل فرهنگسرا، آمفی تئاتر روباز، کانون پرورشی و فکری کودکان، کتابخانه، برج های هنر و فرهنگ و کبوتر خانه است.

وی در خصوص فضاهای تفریحی این پارک بیان داشت: همچنین پارک مینیاتوری دارای فضاهای تفریحی از جمله پیست اسکی، دریاچه، حیات وحش، خانه کودک و زمین های ورزشی روباز است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد در خصوص اهداف ساخت این پارک گفت: آشنایی شهروندان ،گردشگران مذهبی و داخلی با فرهنگ بومی خراسان یکی از اهداف احداث این پارک است.

سلامی اظهار داشت: همچنین با راه اندازی پارک مینیاتوری گردشگران زیادی به این شهر مذهبی جذب خواهند شد که در همین راستا بر درآمدهای این حوزه افزوده می شود.

وی آموزش را دیگر هدف احداث این پارک عنوان و تصریح کرد: بازنمایی ترکیبی از جاذبه ها همراه با مراکز فرهنگی، فضاهای فانتزی و محل های گذراندن اوقات فراغت و همچنین توسعه پارک ها و فضای سبز دیگر اهداف پارک مینیاتوری است.