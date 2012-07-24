کاهش مصرف نمک خطر ابتلا به سرطان معده را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مصرف زیاد نمک فقط آن چیزی نیست که در چیپس و تنقلات می بینیم بلکه بخش عمده ای از نمک درون غذا نهفته است.

بنیاد جهانی تحقیقات سرطان که در زمینه پیشگیری از سرطان از طریق رژیم غذایی، ورزش و کنترل وزن فعالیت می کند اعلام کرد مردم باید نمک کمتری بخورند و از غذاهایی که نمکی بودنشان محرز است، پرهیز کنند.

این محققان می گویند مصرف زیاد نمک نه تنها برای فشار خون خوب نیست بلکه می تواند به بیماری قلبی و سکته و همچنین بروز سرطان منجر شود.

میزان نمک توصیه شده شش گرم در روز یعنی حدود یک قاشق چای خوری است اما بنیاد جهانی تحقیقات سرطان می گوید مردم تقریبا روزانه 8.6 گرم نمک می خورند.

برخی از غذاها بر روی بسته بندی خود میزان سدیم موجود در غذا را ذکر می کنند برای اینکه مشخص شود این غذا چه قدر نمک دارد باید میزان سدیم ذکر شده را در 2.5 ضرب کرد.

کیت مندوزا، مدیر بنیاد جهانی تحقیقات سرطان گفت: درمان سرطان معده مشکل است چرا که در بیشتر موارد زمانی متوجه آن می شویم که بیش از حد پیشرفت کرده است.

او می گوید تغییر در شیوه زندگی و کاهش مصرف نمک و خوردن میوه و سبزیجات می تواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند.

به گفته وی پاشیدن نمک بر روی غذا و خوردن چیپس مشکل ساز نیست، نمکی که از قبل در غذاها وجود دارد است که مضر است.