محسن طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری اداره ورزش و جوانان زرینشهر کمیته سپکتاکرا فعالیت جدی خود را در این شهرستان آغاز کرده که البته در دو شهرستان لنجان و شاهینشهر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف بزرگ کمیته سپکتاکرا راهاندازی این رشته ورزشی در شهرهایی است که در آنجا دستکم یک دانشگاه احداث شده باشد.
مسئول کمیته سپکتاکرا استان اصفهان ادامه داد: در ماه مبارک رمضان تلاش داریم کمیته سپکتاکرا شهرستان نجفآباد را راهاندازی کنیم.
وی که کمیتهاش زیر نظر هیئت انجمنهای ورزشی استان اصفهان فعالیت میکند، اشارهای به سالن ورزشی سازمان آب منطقهای کرد و بیان داشت: با اینکه این سازمان خود یک سالن ورزشی در اختیار کمیته سپکتاکرا قرار داده است اما در چند وقت اخیر به صورت خودسرانه سالن را برای رقابتهای شخصی باشگاه از دست ورزشکاران سپکتاکرا گرفته است.
طالبی تاکید کرد: از آنجا که ورزشکاران سپکتاکرا عزت نفس خود را با هیچ موردی عوض نمیکنند به همین دلیل از این پس تمرینات ورزشی را در فضای باز پارکها دنبال میکنند.
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