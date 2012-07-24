اصفهان – خبرگزاری مهر: مسئول کمیته سپک‌تاکرا استان اصفهان گفت: با اجرای برنامه‌ویژه سپک‌تاکرا در پارک زرین‌شهر و گردهم‌آیی تعداد زیاد جوانان علاقه‌مند در زمان اجرا، به طور حتم این شهرستان به یکی از قطب‌های ورزشی سپک‌تاکرا استانم اصفهان تبدیل می‌شود.