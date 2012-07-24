مراسم بزرگداشت دکتر گنجی در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن گنجی استاد گنجی از سال 1317 تا 1354 در خدمت دانشگاه تهران به تدریس اشتغال داشت و اولین کسی بود که جغرافیای نوین را وارد برنامه های دانشگاهی کرد. وی مراحل دانشگاهی را از دبیری تا معاونت دانشگاه طی کرده و در سال 1354 با اخذ درجه استادی ممتاز بازنشسته شد.



دکتر گنجی روز پنجشنبه بر اثر خونریزی مغزی دار فانی را وداع گفت و پیکر وی نیز پس از تشییع برای خاکسپاری به بیرجند منتقل شد.

به مناسبت بزرگداشت پدر علم جغرافیای ایران مراسم بزرگداشتی از سوی دانشگاه تهران در مسجد این دانشگاه برگزار شد.

علاوه بر این مراسم بزرگداشتی در روز پنج شنبه 5 مرداد ماه در مسجد نور واقع در خیایان فاطمی برگزار خواهد شد.