حضور 46 کارشناس در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش با همکاری ستاد برگزاری نمایشگاه و جامعهالمصطفی العالمیه برپا شده و تا پایان ماه مبارک رمضان فعال خواهد بود. در این بخش کارشناسانی از 46 کشور جهان در 22 غرفه حضور دارند و فعالیتهای قرآنی کشور خود را به بازدیدکنندگان معرفی میکنند.
ایجاد تبادل میان فعالان قرآنی کشورهای مختلف، آگاهی از دستاوردهای قرآنی در زمینههای آموزشی و پژوهشی کشورهای گوناگون، نگاه ویژه به بیداری اسلامی به عنوان شعار نمایشگاه و نگاه ویژه به روش آموزش قرآن و حفظ قرآن کریم در کشورهای مختلف از اهداف این بخش محسوب می شود.
همچنین در این بخش برخی نمایندگان کشورهای شرکت کننده، قرآنهای خطی کشور خود را نیز برای نمایش به همراه آورده و در معرض دید مخاطبان قراردادهاند. همچنین نشستهایی با موضوع بررسی ظرفیت و دستاوردهای قرآنی در کشورهای مختلف جهان در این بخش برگزار می شود که برنامه آنها به زودی اعلام خواهد شد.
بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیر با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلای بزرگ تهران حضرت امام خمینی (ره) آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ماه ادامه دارد.
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