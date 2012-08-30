به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک چهارشنبه شب در ورزشگاه المپیک پارک لندن با حضور کشورهای شرکت کننده و تماشاگرانی که عمدتا از کشور میزبان بودند برگزار شد.



در آغاز مراسم و پیش از آنکه رژه تیم ها آغاز شود ملکه انگلستان به همراه "فیلیپ کریون" رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک که خود انگلیسی است در جایگاه اصلی حاضر شدند و تماشاگران با دیدن تصاویر آنها از نمایشگرهای ورزشگاه به وجد آمدند.



رژه با حضور افغانستان طبق حروف الفبا آغاز شد و کشورهایی چون بریتانیای میزبان و چین و برزیل با انبوهی از ورزشکار دور افتخار زدند و کشورهایی چون کاستاریکا با سه و برونئی دارالسلام با چهار ورزشکار رژه رفتند.

از مراسم افتاحیه بازی های پارالمپیک 80 هزار نفر در ورزشگاه المپیک دیدن کردند. در این مراسم پروفسور "استفان هاوکینگ" به عنوان مشهورترین دانشمند در قید حیات نیز حضور داشت. چترهای بزرگ با بادکنک هایی که در حکم قطرات بزرگ آب بودند تماشاگران را سر شوق آوردند.



در ابتدای این مراسم همچنین یک خلبان که هدایت آن را یک مجروح جنگی افغانی در اختیار داشت از روی ورزشگاه المپیک به پرواز درآمد.



در مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک یک چتر بزرگ در وسط زمین قرار داشت و اجراکنندگان 600 چتر در ورزشگاه داشتند و با آن به حرکات نمایشی پرداختند و حتی پیشگامان رژه ها هم هرکدام یک چتر شیشه ای به دست داشتند.





4200 ورزشکار از 165 کشور شرکت کننده در مراسم افتتاحیه رژه رفتند. ملکه الیزابت دوم 86 ساله در این مراسم شوهر 91 ساله خود یعنی پرنس فیلیپ را به دلیل بیماری در کنار خود نداشت. البته پرنس ویلیام و همسرش کاترین، دخترش پرنسس آن و پسر جوانش به نام پرنس ادوارد و همسرش سوفی نیز در مراسم حضور داشتند. پرنس هری که به تازگی عکس هایی از وی چاپ شده که برهنه بوده و این امر سر و صدای زیادی هم در محافل خبری انگلستان به پا کرده در مراسم افتتاحیه پارالمپیک در کنار مادر بزرگ خود حضور پید ا کرده بود.



کارگردانان این مراسم "برادلی همینگز" و "جنی سیلی" بودند که نمایش خود را به "لودویگ گوتمن" به عنوان بنیانگذارورزش پارالمپیک تقدیم کردند.



و سرانجام بازی های پارالمپیک را "مارگارت موفان" به عنوان اولین ورزشکار زن بریتانیایی که موفق به کسب مدال طلای رقابت های پارالمپیک شد، روشن کرد که این امر با تشویق بسیار حاضران در ورزشگاه همراه بود.

کاروان ورزش ایران نیز که یکی از امیدهای کسب مدال های پرتعداد است با 79 ورزشکار و برخی مسئولان کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از مقابل جایگاه رژه رفت.

عبدالرضا جوکار پرچمدار کاروان ورزش ایران بود