استاندار خراسان رضوی در زمینه خلاقیت در مدیریت مدال طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی که در فروردین‌ماه سال جاری مجموعه "منشور مدیریت اسوه" را تالیف و منتشر کرده بود موفق شد این مدال را از این موسسه دریافت کند.

موسسه جهانی آموزش و تحقیقات خلاقیّت با برگزاری جلسات علمی و بررسی، مولف این رساله علمی را که در هشت بند "اخلاق مدیریت، جاه طلبی، سیاست ریاست، از مردم رخ مپوشان، عدل و انصاف، دستیاران و معاونان، مشورت، ستایش شریعت" به مرحله نشر رسیده بود حائز دریافت مدال طلای خود کرد و این مسئله طی نامه‌ای به از سوی این موسسه اعلام شد.

در نامه این موسسه آمده است: موسسه جهانی آموزش و تحقیقات خلاقیّت این رساله را با موضوع علمی و استراتژیک "منشور مدیریت اسوه" در زمینه پایه‌ای مدیریت اسلامی خلاق را بررسی کرده است و این مجموعه را به عنوان یک اثر عملی و منحصر به فرد به عنوان یک رساله سودمند ارزیابی کرده است، بدین ترتیب مدال طلایی خلاقیت مدیریت در سال 2012 به شما، به عنوان خالق پروژه اعطا می شود.