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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

استاندار خراسان رضوی در زمینه خلاقیت در مدیریت مدال طلا گرفت

استاندار خراسان رضوی در زمینه خلاقیت در مدیریت مدال طلا گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی مدال طلای خلاقیت در مدیریت در سال 2012 را از موسسه جهانی آموزش و تحقیقات خلاقیت "گلوبال کریتیو" دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی که در فروردین‌ماه سال جاری مجموعه "منشور مدیریت اسوه" را تالیف و منتشر کرده بود موفق شد این مدال را از این موسسه دریافت کند.

موسسه جهانی آموزش و تحقیقات خلاقیّت با برگزاری جلسات علمی و بررسی، مولف این رساله علمی را که در هشت بند "اخلاق مدیریت، جاه طلبی، سیاست ریاست، از مردم رخ مپوشان، عدل و انصاف، دستیاران و معاونان، مشورت، ستایش شریعت" به مرحله نشر رسیده بود حائز دریافت مدال طلای خود کرد و این مسئله طی نامه‌ای به از سوی این موسسه اعلام شد.

در نامه این موسسه آمده است: موسسه جهانی آموزش و تحقیقات خلاقیّت این رساله را با موضوع علمی و استراتژیک "منشور مدیریت اسوه" در زمینه پایه‌ای مدیریت اسلامی خلاق را بررسی کرده است و این مجموعه را به عنوان یک اثر عملی و منحصر به فرد به عنوان یک رساله سودمند ارزیابی کرده است، بدین ترتیب مدال طلایی خلاقیت مدیریت در سال 2012 به شما، به عنوان خالق پروژه اعطا می شود.

کد مطلب 1657248

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