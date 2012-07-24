استاندار خراسان رضوی در زمینه خلاقیت در مدیریت مدال طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی که در فروردینماه سال جاری مجموعه "منشور مدیریت اسوه" را تالیف و منتشر کرده بود موفق شد این مدال را از این موسسه دریافت کند.
موسسه جهانی آموزش و تحقیقات خلاقیّت با برگزاری جلسات علمی و بررسی، مولف این رساله علمی را که در هشت بند "اخلاق مدیریت، جاه طلبی، سیاست ریاست، از مردم رخ مپوشان، عدل و انصاف، دستیاران و معاونان، مشورت، ستایش شریعت" به مرحله نشر رسیده بود حائز دریافت مدال طلای خود کرد و این مسئله طی نامهای به از سوی این موسسه اعلام شد.
در نامه این موسسه آمده است: موسسه جهانی آموزش و تحقیقات خلاقیّت این رساله را با موضوع علمی و استراتژیک "منشور مدیریت اسوه" در زمینه پایهای مدیریت اسلامی خلاق را بررسی کرده است و این مجموعه را به عنوان یک اثر عملی و منحصر به فرد به عنوان یک رساله سودمند ارزیابی کرده است، بدین ترتیب مدال طلایی خلاقیت مدیریت در سال 2012 به شما، به عنوان خالق پروژه اعطا می شود.
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