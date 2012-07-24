  1. جامعه
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

برگزاری جشن رمضان به صورت سیار در تهران

برگزاری جشن رمضان به صورت سیار در تهران

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران گفت: از امروز سه شنبه، جشن رمضان در شهر تهران به صورت سیار برگزار می شود.

تبارک سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از روزسه شنبه اتوبوس سیار جشن رمضان در همه شهرستانهای استان تهران برنامه جشن رمضان را اجرا می کند و این برنامه نیز به همین صورت در شهرستانهای شهریار، اسلامشهر، پیشوا و ورامین و ... برگزار می شود.

وی با اشاره به فعالیت و حضور کمیته امداد در بازارچه خیریه جشن رمضان گفت: غرفه های زیادی در این نمایشگاه از طرف کمیته امداد امام(ره) در استان تهران برپا شده است و مددجوهای توانمند، تولیدات خود را عرضه کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران همچنین از بیمه آتیه تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش با کمتر از50 سال سن خبر داد.

وی تاکید کرد: اجرای طرح بیمه آتیه میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به منظور تامین آینده آنان انجام شده است بطوریکه با اجرای این طرح زنان دیگر نگرانی از بابت آینده ندارند.

کد مطلب 1657255

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