به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی گفت: به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، ایجاد زمینه مناسب در رشد و ارتقای فکری و معنوی جوانان و نوجوانان، کتابخانه های روستایی و شبستانی مساجد با 130 عنوان کتاب در 30 هزار جلد تقویت و تجهیز شده اند.

وی ‌به برگزاری مسابقات مقاله نویسی و فرهنگی در سایت موج نور با محورهای تحکیم بنیان خانواده و مباحث روزه و روزه داری اشاره و افزود: مقالات مربوط به خانه و خانواده نیز با هدف آگاهی بخشی و آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف با سبک زندگی اسلامی، در سایت موج نور درج شده است.

رئیس اداره آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران بیان کرد: سازماندهی و اعزام اساتید مجرب حوزه و دانشگاه در مکانهای برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی،‌ خانواده، اخلاق و سایر موضوعات از دیگر فعالیتهای ویژه ماه رمضان است.

اعلام برنامه استخر کوثر ورامین در ماه مبارک رمضان

زمان استفاده از سانسهای استخر کوثر ورامین در ماه مبارک رمضان اعلام شد.

اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، استفاده از تنها استخر دولتی را دو سانس معرفی کرد.

براین اساس علاقه مندان به شنا می توانند بعد از صرف افطار و نیایش به درگاه حضرت حق، با حضور در مجموعه تفریحی – ورزشی کوثر به ورزش مفرح شنا بپردازند.

درب این مجموعه از ساعت 21:30 دقیقه هرشب به روی علاقه مندان باز است.

اولین سانس از زمان شروع تا ساعت 23 و دومین سانس از ساعت 23:30 الی یک بامداد در نظر گرفته شده است.

دونده فیروزکوهی نفر ششم مسابقات جهان شد

"عباس شجاع" دونده پیشکسوت فیروزکوه که دارای عناوین قهرمانی بسیاری در سطح کشور است در مسابقات بین المللی دوی آزاد و همگانی تایلند که در شهر "پاتایا" این کشور برگزار شد، در رده سنی 40 تا 50 سال موفق به کسب عنوان ششمی مسابقات شد.

گفتنی است این دوره از مسابقات با حضور 10 هزار نفر از ورزشکاران به ویژه دوندگان صاحب نامی از کشورهای اروپایی و آفریقایی از جمله کنیا و اتیوپی برگزار شد.

اعزام 100 مبلغ دینی به اماکن مذهبی دماوند

اعزام 90 مبلغ دینی به بیش از 100 مسجد و حسینیه در مناطق مختلف شهری و روستایی دماوند صورت گرفت.

عمده فعالیتهای این مبلغان برگزاری نمازهای جماعت، بیان احکام الهی، برپایی محافل انس با قرآن و ... در این ایام است.

محور منبرها نیز موضوعاتی همچون قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و احکام الهی اختصاص می ‌یابد که مورد توجه مبلغان شهرستان نیز خواهد بود.

اتصال ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به خط شش مترو در نیمه دوم سال

شهردار منطقه 20 با اشاره به اتمام فاز مطالعاتی اتصال خط شش متروی تهران به ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از شروع عملیات عمرانی آن در نیمه دوم سال خبر داد.

عظیم بابایی گفت: به منظور اتصال خط شش متروی تهران به حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، فاز مطالعاتی توسعه جنوبی این خط از دولت آباد به ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به پایان رسیده است و عملیات عمرانی ساخت آن در نیمه دوم سال آغاز می شود.

بابایی با اشاره به اینکه طول مسیر ایستگاه دولت آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم(ع) چهار کیلومتر است، افزود: مسیر مورد اشاره در سه ایستگاه خیابان فدائیان اسلام، ضلع شمال و جنوب حرم حضرت عبدالعظیم(ع) توقفگاه خواهد داشت.

تشکیل کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مهر ماندگار در شمیرانات

‌کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مهر ماندگار با هدف اطلاع رسانی طرحهای ماندگار این شهرستان به منظور اطلاع رسانی و تبلیغات مهر ماندگار طرحهای دولت تشکیل می شود.

بسیاری از طرحهای دولت در شمیرانات از جمله گازرسانی به بخشهای این شهرستان از خواسته های حقیقی مردم است که با وجود مشکلات بسیار در حال اجراست.

به گفته رضا فتحی مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات، تمام پروژه های آغاز شده تا پایان این دولت به بهره برداری می رسد.