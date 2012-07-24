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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

نرم افزار رمضان الکریم در یاسوج رونمایی شد

نرم افزار رمضان الکریم در یاسوج رونمایی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: نرم افزار رمضان الکریم با حضور فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نرم افزار مجموعه 250 کتاب، قرآن، نهج البلاغه، ادعیه و موضوعات مربوط به مناسبتهای ماه رمضان ارائه شده است.

فرمانده سپاه فتح استان پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم ضمن تقدیر از بسیجیان طراح این نرم افزار گفت: جوانان امروز، رهروان رزمندگان دیروز هستند و در عرصه مقابله جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان به طور خود جوش وارد میدان شده اند.

سردار یونس امیری افزود: انجام این اقدامات کمتر از حماسه های رزمندگان دوران دفاع مقدس نیست.

وی بر حمایت از جوانان جهادگر عرصه مقابله با جنگ نرم تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به دسترسی آسان به فضای مجازی، اثرگذاری آثار به صورت نرم افزار سریعتر صورت می گیرد.

امیری بیان کرد: باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری شود تا شاهد تولید آثار فاخر و تاثیرگذاری باشیم.

کد مطلب 1657263

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