فرماندار رباط کریم به مشکلات 53 نفر از شهروندان رسیدگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور در ملاقات چهره به چهره با شهروندان به مشکلات و درخواستهای 53 نفراز شهروندان رباط کریمی بررسی کرد.

یازدهمین ملاقات مردمی فرماندار رباط کریم در سالن شهید باهنر فرمانداری برگزار شد، دستورات لازم برای حل مشکلات و درخواست شهروندان صادر کرد.

توزیع 50 تن مرغ دولتی در رباط کریم

فرماندار شهرستان رباط کریم اظهار داشت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و در راستای اجرای تنظیم بازار 35 تن مرغ منجمد و 15 تن مرغ گرم با قیمت مصوب بازرگانی در بین شهروندان توزیع می شود.

بی‍ژن سلیمان پورادامه داد : این مقدار مرغ در نمایشگاه ضیافت که به مناسبت ماه رمضان برپاشده است، توزیع و عرضه می شود همچنین بازرسان نظارتهای لازم را در روند توزیع و کیفیت مرغ دولتی به عمل می آورند.

سلیمان پورگفت : شهروندان عزیز می توانند همه روزه با مراجعه به نمایشگاه ضیافت واقع در فروشگاه تعاونی روستایی اتحاد رباط کریم ، مرغ مورد نیاز خود را به نرخ دولتی تهیه نمایند.

نمایشگاه ضیافت در رباط کریم افتتاح شد

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، نمایشگاه ضیافت در شهرستان رباط کریم افتتاح شد که هدف ازبرپایی آن تامین مایحتاج مردم به قیمت مناسب و رفاه حال آنها در ماه مبارک رمضان است.

این نمایشگاه در چندین غرفه برای بازدید علاقمندان در محل تعاونی روستایی اتحاد برپا شده و به عرضه مواد غذایی مورد نیاز شهروندان از جلمه لبنیات، مرغ، برنج، قند و شکرخواهد پرداخت. شهروندان می توانند به مدت 12 روز عصرها از ساعت 10صیح الی21 شب با حضور در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز خود را با 15 تا 20 درصد تخفیف خریداری کنند.