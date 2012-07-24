صالحی:در میانمار 160نفر کشته شده اند/ انتقاد نمایندگان از وزارت خارجه

منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر امور خارجه کشورمان ، گفت: در این جلسه بحث مبسوطی درباره بررسی آخرین وضعیت مسلمانان در میانمار با حضور وزیر امور خارجه شد.

وی افزود: مواردی از جمله پیگیری برقراری خط رساندن کمک ها به مسلمانان میانمار و همچنین خط تماس با وزرای خارجه میانمار و بنگلادش در دستور کار وزیر امور خارجه قرار گرفت.

حقیقت پور همچنین درباره آمار کشته شدگان در میانمار نیز گفت: آمار کشته شدگان میانمار متفاوت است. آنچه که از سوی وزارت امور خارجه اعلام شد ، 160 نفر بود که البته مراکز خبری دیگر آمار بسیار وسیع تری را اعلام کرده اند و آماری که ما در دست داریم چند هزار نفر است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت خارجه در موضوع میانمار تأکید کرد: در این جلسه به وزیر امور خارجه تأکید شد که باید تحرک و چابکی بیشتری را در این زمینه داشته باشند.