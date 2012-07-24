98 درصد مردم خراسان جنوبی از پوشش شبکه رادیویی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین معمارزاده تهرانی صبح سه شنبه در نشست خبری اظهارداشت: مردم خراسان جنوبی می توانند صدای استانی را با فرکانس 621 و صدای سراسری را با فرکانس 963 دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید ملی این فرستنده از تولیدات داخلی تهیه شده است، افزود: مهمترین شاخصه فرستنده رادیویی 200 کیلو وات اینست که تولید داخل کشور و توسط جهاد خودکفایی طراحی و ساخته شده است.

معاون فنی صدا وسیمای خراسان جنوبی اظهار داشت: تاکنون مردم استان رادیوی استانی و سراسری را با فرستنده هایی با قدرت 50 کیلووات دریافت می کردند که در صورت خاموشی یک فرستنده، فرستنده دیگر نیز قطع می شد.

دیجیتال سازی 15 نقطه استان

معمارزاده تهرانی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 93 درصد مردم خراسان جنوبی از پوشش شبکه استانی سیمای خراسان جنوبی و شبکه های 1، 2 و 3 برخوردارند.

معاون فنی صدا وسیمای خراسان جنوبی از دیجیتال سازی 15 نقطه دارای اولویت این استان تا پایان سال ۹۲خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار، 95 درصد مردم خراسان جنوبی از پوشش دیجیتال بهره مند می شوند.