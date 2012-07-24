سکه طرح جدید 704 هزار تومان شد/ دلار آزاد 1915 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروزسه شنبه در بازار 706 هزار تومان، سکه طرح جدید 704 هزار تومان، نیم سکه 351 هزار و 500 تومان، ربع سکه 179 هزار تومان و گرمی 108 هزار تومان است. قیمت این سکه ها دیروز به ترتیب 698 هزار تومان، 695 هزار تومان، 347 هزار تومان، 177 هزار و 500 تومان و 107 هزار تومان بود.

این در حالی است که از امروز دور جدید تحویل سکه های پیش فروش بانک مرکزی در شعب بانک ملی آغاز شده است. برخی فعالان بازار سکه و ارز دلیل افزایش قیمت سکه در روز جاری با وجود عرضه سکه های بانکی را افزایش قیمت دلار اعلام می کنند.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی در روز جاری 72 هزار و 72 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1576 دلار است.

فعالان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را امروز سه شنبه 1915 تومان، یورو را 2335 تومان و پوند را 3000 تومان اعلام کردند. این نرخها دیروز به ترتیب 1901 تومان، 2325 تومان و 2985 تومان اعلام شد.