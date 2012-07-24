ترس از اسلام علت اقدام وحشیانه علیه مسلمانان میانمار است

ابوالقاسم نصراللهی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جنایت های وحشیانه در میانمار بیانگر ترس استکبار جهانی و دست نشانده های آنان در برابر اسلام خواهی مردم است.

وی ادامه داد: اگر امروز ما شاهد ترور وحشیانه مسلمانان مظلوم میانمار و مسلمانان سایر کشورها از جمله سوریه هستیم برای آن است که استکبار جهانی عزم خود را برای براندازی اسلام و جلوگیری از گسترش موج اسلام خواهی در جهان جزم کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی با انتقاد از سکوت تلخ مجامع جهانی در موضوع نسل کشی مردم مسلمان میانمار گفت: این سکوت تلخ مجامع داعیه دار دفاع از حقوق بشر ماسک از چهره آنان برداشت تا دنیا بداند داعیه داران دفاع از حقوق بشر چه کسانی هستند.

نصراللهی در ادامه از نهادهای حقوق بشر و کشورهای اسلامی خواست تا با اعلام مواضع خود برای تامین حقوق مسلمانان میانمار به رسالت دینی و انسانی خود عمل کنند.