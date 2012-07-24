روحانیون مجاهدان جبهه فرهنگ دینی هستند

به گزارش خبرنگار، احمد قاضی بعد از ظهر سه شنبه به همراه مسئول کانون فرهنگی تبلیغی میامی در بازدید از روستاهای منطقه کالپوش و دیدار با روحانیون مستقر و طرح هجرت این منطقه ضمن تاکید بر اینکه روحانیون؛ مجاهدان جبهه دینی و فرهنگی هستند، افزود: روحانیون مبلغین واقعی دین هستند و راه امام زمان(عج) و فرهنگ ائمه اطهار (ع) را تبلیغ می کنند.

وی تصریح کرد: حضور روحانیان باعث جذب هر چه بیشتر مردم به ویژه جوانان به سمت مسجد و مراسم دینی می‏شود.

قاضی اظهار داشت: مردم در این برهه از زمان تشنه کسب معارف اسلامی و قرآنی هستند و اگر متخصصان دینی در انتقال این مواهب الهی به مردم اهتمام جدی داشته باشند، شاهد استقبال گسترده مردم از این افراد خواهیم بود.

سرپرست فرمانداری شهرستان میامی در پایان گفت: روحانیونی که در قالب طرح هجرت و مستقر در مناطق محروم خدمت می کنند در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی میامی نیز در این دیدار با تاکید بر جایگاه روحانیون افزود: روحانیون در تاریخ ایران همواره نقش حاملان فرهنگ را داشته و از نظر جایگاه نیز، در مقام برجسته ای قرار دارند.

حجت الاسلام مجید بخشی اظهار داشت: تاریخ معاصر ایران آکنده از حضور روحانیون و مجتهدان بزرگی است که همت خود را صرف "بیداری و آگاه سازی مردم" کرده اند.

وی اضافه کرد: پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی که نماد اصلی آن حکومت دینی به رهبری ولایت فقیه است موجب کسب جایگاه ویژه برای روحانیت در ایران شد.

در این بازدید ضمن بررسی وضعیت فرهنگی محل تبلیغ از زحمات روحانیان روستاهای کالپوش تقدیر بعمل آمد.

11 روحانی مستقر و طرح هجرت در شهرستان میامی به امر تبلیغ علوم دینی مشغول هستند که از این تعداد 5 نفر مستقر و 6 نفر ایشان طرح هجرت هستند.

منطقه کالپوش میامی 6 روحانی مستقر و طرح هجرت دارد.