زن تبهکار برای خرید طلا جیب بری می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم تیرماه امسال زن جوانی با مراجعه به کلانتری 113 بازار به مأموران اعلام کرد که در داخل پاساژ رضا کیف حاوی عابر بانکم را سرقت کرده اند و 3 میلیون و 400 هزار تومان از حسابم برداشت کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 12 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پایگاه هفتم پلیس آگاهی، زن مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: ساعت 13:30 ششم تیر برای خرید روسری به داخل مغازه ای در پاساژ رضا رفته بودم ؛ پس از انتخاب و خرید روسری ، با استفاده از عابر بانک اقدام به پرداخت پول روسری کرده اما زمانیکه به خانه بازگشتم ، متوجه گم شدن کیف پولم که عابر بانک درون آن بود، شدم.

ابتدا فکر کردم کیف را در داخل مغازه جای گذاشته ام ، به سرعت به پاساژ برگشته اما صاحب مغازه روسری فروشی از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و عنوان داشت که کسی کیف پولی به او تحویل نداده است. فردای آنروز با مراجعه به بانک قصد باطل کردن شماره حساب عابر بانک خود را داشتم که متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 400 هزار تومان از حسابم برداشت شده است.

مالباخته در پاسخ به این سئوال کارآگاهان که رمز عابر بانک خود را بر روی کارت نوشته یا خیر ؟" ، به کارآگاهان گفت : "رمز عابر بانک را بر روی کارت یادداشت نکرده بودم ، اما زمانیکه قصد پرداخت پول روسری را داشتم به علت شلوغی مغازه رمز عابر بانک را با صدای بلند به مغازه دار گفتم.

با توجه به اظهارات مالباخته ، کارآگاهان با بررسی حساب متعلق به مالباخته موفق به شناسایی محل برداشت مبلغ مسروقه شدند. با شناسایی محل برداشت پول از حساب مالباخته در یک مغازه طلافروشی واقع در خیابان 15 خرداد ـ بازار زرگرها ، کارآگاهان در مراجعه به این محل و انجام تحقیقات اطلاع پیدا کردند که زن 30 ساله ای بلافاصله پس از سرقت عابر بانک متعلق به مالباخته ، با توجه به اطلاع داشتن از رمز عابر بانک که آنرا با استفاده از بی احتیاطی مالباخته در اعلام بلند رمز عابر بانک بدست آورده بود ، در مراجعه به مغازه طلافروشی اقدام به خرید یک سرویس طلا برای خود کرده است.

کارآگاهان پایگاه هفتم در ادامه تحقیقات خود و با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربینهای مداربسته بانکی موفق به شناسایی تصویر زن جوانی شدند که اقدام به خرید سرویس طلا با استفاده از عابر بانک مسروقه کرده بود. مالباخته نیز پس از مشاهده تصاویر به دست آمده از دوربینهای مداربسته اقدام به شناسایی تصویر خریدار سرویس طلا به عنوان یکی از زنان حاضر در مغازه روسری فروشی کرد.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به تصاویر به دست آمده از متهم و به منظور شناسایی و دستگیری وی، دستور انتشار بدون پوشش این زنجوان به اتهام سرقت و جیب بری از سوی بازپرس پرونده صادر شده است. لذا از شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه یا هویت وی در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 21864796 در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.