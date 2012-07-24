داریوش جهان پیما درگفتگو با مهر، درخصوص برخی شایعات مبنی بر فاسد بودن برخی از مرغ‌هایی که با نرخ دولتی 4700 تومان در سطح استان تهران توزیع می شود، اظهارداشت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و همه مرغ‌های توزیعی سالم هستند.

وی با بیان اینکه اساسا هیچ مرغی از سال گذشته توسط مسئولان تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان ذخیره نشده است که بخواهد فاسد شده باشد، گفت: اگر مسئولان و دست اندرکاران تنظیم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند برخی سالها پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان اقدام به ذخیره سازی مرغ می کردند، هم اکنون برای تنظیم بازارمرغ را از سایرکشورها وارد نمی کردند.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان تهران در ادامه با تاکید براینکه مرغ‌های وارداتی هم سالم هستند، گفت: ناظرین سازمان دامپزشکی در کشورهایی که قرار است گوشت (قرمز و سفید) تولید شود، مستقر هستند و بر نحوه تولید بهداشتی آنها نظارت کامل دارند.

وی خاطرنشان کرد: براساس روال معمول، هر زمان که محموله گوشت به کشور وارد می شود، این محموله از طرف گمرکات سراسر کشور در سردخانه ها توقیف می شود و پس از آن توسط نمایندگان سازمان دامپزشکی از محموله گوشت وارد شده به کشور نمونه برداری صورت می گیرد؛ سپس آزمایشات ظاهری و میکروبی بر روی آن انجام می‌شود و نهایتا اگر این نتایج تائید شود، اجازه ترخیص به این محموله داده می‌شود و درغیراین صورت، این محموله ها از گمرکات کشور ترخیص نخواهند شد.

به گفته جهان پیما، تاکنون درحدود 3000 تن گوشت مرغ از ترکیه به کشور وارد شده که از این میزان حدود 1000 تن در سطح استان تهران توزیع شده است.

وی افزود: این روند تا زمانی که بازار از گوشت مرغ اشباع شود و به یک ثبات قیمتی برسیم، ادامه خواهد داشت و نمایندگان سازمان دامپزشکی نیز هم در کشور مبدا و هم از زمان وارد شدن محموله گوشت (قرمز و سفید) به کشورمان برسالم بودن آن نظارت کامل دارند.