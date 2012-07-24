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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

دادگو در گفتگو با مهر:

یک میلیارد تومان برای بازسازی مصلای کرج اختصاص یافته است

یک میلیارد تومان برای بازسازی مصلای کرج اختصاص یافته است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر کرج گفت: یک میلیارد تومان برای بازسازی مصلای کرج اختصاص یافته است.

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بودجه جاری سال 90 اظهار داشت: بر اساس مصوبات هزینه مطالعات طرح ها 100 میلیون تومان، خرید کتاب 14 میلیون تومان، یک میلیارد تومان نیز برای بازسازی مصلای کرج، آموزش شهروندان 800 میلیون تومان، ‌همایش های مذهبی و روحانیون 30 میلیون تومان، بازسازی هر مسجد 100 میلیون تومان، همایش صنوف 10 میلیون تومان و پنج میلیون تومان برای یادواره شهدا هر منطقه که جمعاً 60 میلیون تومان می شود تا کنون اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: ارگان های دیگر البرز همانند شورای شهر گزارش عملکرد دهند چه کاری تا کنون کرده اند.

باید به سمت مهندسی انسان ها پیش برویم

وی با بیان اینکه بعضی اوقات ارزش انسان ها را با سنگ، چوب و میلگرد اندازه گیری می کنیم که صحیح نیست، اظهار داشت: باید از مهندسی اجزا به سمت مهندسی انسان ها پیش برویم.

رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه طرح جامع و تفصیلی شهر کرج را باید تحقق ببخشیم، افزود: به افراد فعال در حوزه فرهنگی باید توجه صورت گیرد.

کد مطلب 1657277

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