افزایش اعتیاد بانوان اصفهانی به بهانه لاغری

مرضیه فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آرایشگاه‌ها به مکانی برای ترویج اطلاعات نادرست در میان بانوان تبدیل شده، اظهار داشت: بسیاری از افراد با حضور در آرایشگاه‌های زنانه مراجعان به این مکان‌ها برای دستیابی به لاغری و تناسب اندام به مصرف مواد مخدر تشویق می‌کنند.

وی آرایشگاه‌ها را به عنوان عمده مکانی که این باور‌های غلط در میان بانوان رواج پیدا کرده، دانست و ادامه داد: البته طی سال‌های گذشته درصد گرایش بانوان به سوی اعتیاد و مصرف مواد مخدر برای حفظ لاغری و زیبایی خود به صورت چشمگیری رشد داشته است.

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه توصیه‌های ناصحیح در آرایشگاه‌های زنانه برای تبلیغ مصرف مواد مخدر تنها به آرایشگران اختصاص ندارد، بیان داشت: طی سال‌های اخیر گرایش بانوان اصفهانی به اعتیاد برای لاغری و تناسب اندام به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: بسیاری از موارد مراجعان به آرایشگاه‌ها نیز دیگر افراد را به مصرف مواد مخدر به عنوان راهکاری برای لاغری و زیبایی اندام تشویق می‌کنند.

وی با بیان اینکه عمده مکانی که پیدا کرده، آرایشگاه‌ها است، ادامه داد: در بسیاری از موارد انتقال این اطلاعات به صورتی است که بانوان برخی از اطلاعات نادرست و غلط را برای کاهش وزن خود باور می‌کنند و مسئولان باید با ارائه آموزش‌های مناسب موج اعتیاد را در میان بانوان کنترل کنند.