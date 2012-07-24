قم در شنا بانوان بسیج کشور سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های شنا قهرمانی بانوان بسیجی کشور با شرکت مدعیان از استان‌های مختلف به میزبانی تهران در دانشگاه شاهد شهر ری برگزار شد و طی آن 12 بانوی شناگر قمی به نمایندگی از تیم بسیج قم در این رقابت‌ها شرکت کردند.



تلاش هیئت شنا قم برای رسیدن به عرصه قهرمانی



در نتایج به دست آمده در بخش تیمی تیم قم به مقام سوم دست یافت و نتایج انفرادی نیز برای تیم اعزامی قم بسیار درخشان بود تا بانوان شناگر قمی نشان دهند که در این رشته ورزشی از توانمندی و استعداد بالایی برخوردار هستند.



قم در رشته ورزشی شنا هیچگاه یکی از مدعیان کسب عنوان در جدال با دیگر استان های مطرح این رشته نبوده است اما یکی از گام های اساسی و مهم هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم در چند سال اخیر تلاش برای تحول در این رشته ورزشی بوده است.



البته در قم علاقمندان و نیروهای بسیار مستعدی در رشته ورزشی شنا حضور دارند که زیر نظر مربیان استعدادیاب شنا آموزش های لازم را فرا می گیرند و از سال گذشته نیز هیئت قم اقدام به برگزاری رقابت های استانی و اعزامی به پیکارهای کشوری این رشته کرده است.



از جمله کارهای خوب و بنیادین هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم برگزاری نخستین دوره رقابت های لیگ رشته شنا ویژه دختران و پسران رده های سنی نوجوانان و جوانان بود که این مهم در اسفند ماه سال گذشته به انجام رسید.



برگزاری نخستین دوره لیگ شنا قم و اعزام به لیگ منطقه‌ای کشور



همچنین در سال گذشته برای نخستین بار تیم های شنا رده های سنی پایه استان قم بر اساس برنامه ای که فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو کشورمان برای برگزاری رقابت های لیگ منطقه ای کشور داشت، در این پیکارها حضور یافته و با حریفان خود به رقابت پرداختند.



همکاری و تعامل بسیار خوب مسئولان هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم با هیئت نجات غریق و غواصی و نهادهایی همچون اداره کل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بسیج و برخی دیگر از ارگان های مرتبط موجب شده است تا هم اعزام های مختلفی در این رشته در طول سال انجام شود و هم اینکه رقابت های مختلفی برگزار شود.



به همین منظور بسیج قم تیمی در بخش بانوان را به رقابت های شنا قهرمانی بسیج اعزام کرد و در پایان این مسابقات که در شهر ری برگزار شد، تیم اعزامی بانوان قم موفق شد در بین تیم های مدعی شرکت کننده در این رقابت ها رتبه چهارم را کسب کند.



نتایج به دست آمده توسط بانوان شناگر قمی در بخش انفرادی:

فرزانه معمارنژاد در رده سنی 18 تا 20 مقام اول رشته قورباغه

زهرا طباطبایی در رده سنی 26 تا 30 سال مقام اول رشته قورباغه

فرشته معمارن‍ژاد در رده سنی 26 تا 30 سال مقام سوم کرال پشت

منیره خدابخشی در رده سنی 20 تا 25 سال مقام دوم کرال سینه

مریم طباطبایی در رده سنی 15 تا 17 سال مقام سوم قورباغه

الهه قربانی در رده سنی 18 تا 20 مقام سوم رشته کرال پشت

الهه معروفی در رده سنی 15 تا 17 سال مقام سوم رشته کرال پشت

