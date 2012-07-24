سید عباس روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 100 دستگاه اتوبوس وارد چرخه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان شده، اظهار داشت: البته 40 دستگاه از این اتوبوس‌ها از اتوبوس‌های تندرو شهری وارد فاز نخست خط یک BRT اصفهان شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه براساس سیاست‌های حمل و نقل عمومی شهروندان باید از حمل و نقل سریع، راحت و ارزان برخوردار باشند، ادامه داد: اما تحقق تمام این رویکرد‌ها به دلیل بدقولی‌های دولت در زمینه پرداخت یارانه بلیت اتوبوس‌ها امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه بیان داشت: دولت با بدقولی‌های خود تنها هزینه‌های این ناوگان را افزایش می‌دهد و در صورت عدم اختصاص یارانه دولتی به اتوبوس‌رانی اصفهان امکان نو‌سازی این ناوگان در سال جاری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه فاز دوم خط یک BRT اصفهان نیز در سال جاری از میدان آزادی به سمت میدان باقوشخانه به بهره‌برداری می‌رسد، اضافه کرد: با راه‌اندازی این فاز 40 دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر نیز وارد چرخه حمل و نقل عمومی شهر می‌شوند.