بهسازی معابر اصلی و پرتردد در شهرستان قدس شدت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، واحد خدمات شهری منطقه یک شهرداری قدس، طی طرح بهسازی معابر شهر، به اجرای عملیات جمع آوری نخاله های ساختمانی رها شده در سطح معابر، همسطح سازی و پاکسازی بخشی از زمین های خالی سطح ناحیه، آماده باش نیروها جهت بارندگی و لایروبی گروهی انهار جهت جلوگیری از آبگرفتگی معابر و پاکسازی گروهی معابر اطراف مصلی نماز جمعه پرداخت.



گفتنی است لکه گیری کوچه 12 متری حضرت ولیعصر(عج) و کوچه های فرعی واقع در خیابان مفتح، زیر سازی نوار حفاری خیابان شهید صبر علی جعفری و خیابان پردیس جنب پارک محله ایی، پخش آسفالت تراش در کوچه ی پاییزان واقع در بلوار 30 متری شورا، بلوار مرزبانان و همچنین جدولگذاری پارک محله ایی باغ امامی، خیابان پردیس نیز از موارد انجام گرفته طی این طرح بود.

آثار نقاشی هنرمند شهریاری در اندیشه به نمایش درآمد

آثار نقاشی الناز محمدی هنرمند نقاش شهرستان شهریاردر فرهنگسرای امام علی (ع) فاز سه اندیشه به نمایش درآمد.

دراین نمایشگاه تعداد 25 اثرنقاشی درسبک رئال و با تکنیکهای مدادرنگی، رنگ و روغن راپید، آب مرکب وسیاه قلم به مدت سه روز جهت بازدید دوستداران این هنر، به نمایش گذاشته شده است و علاقمندان می توانند با مراجعه به فرهنگسرای امام علی (ع) فازسه اندیشه ازساعت ۱۱ الی ۱۳ ازآثارفوق بازدید به عمل آورند.