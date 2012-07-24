راه آهن از سد گهر دورود گذشت/ صدرنشینی موقت شاگردان دایی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 روز سه شنبه با برگزاری یک بازی بین تیم‌های راه آهن و گهرزاگرس دورود آغاز شد.

این بازی که در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد به برتری 3 بر یک تیم راه آهن انجامید تا شاگردان علی دایی با چهار امتیاز پیش از برگزاری دیدارهای باقی مانده هفته دوم صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر شوند.

راه آهن در نیمه اول خیلی زود در دقیقه 9 توسط بهادر عبدی به گل رسید. هافبک ریزنقش راه آهن روی پاس دقیق مجتبی شیری گل نخست بازی را به ثمر رساند و تیم دایی را با یک گل پیش انداخت.

10 دقیقه پس از این گل مجتبی شیری که سازنده گل اول بود، روی یک ضربه کاشته گل دوم را به ثمر رساند و بازی را در دقیقه 19 مسابقه 2 بر صفر کرد.

این پایان کار دو تیم در نیمه اول نبود و تیم راه آهن در دقیقه 35 به گل سوم رسید. فرزاد آشوبی، هافبک باتجربه تیم راه آهن پس از دریافت پاس علیرضا عباسفرد گل سوم را وارد دروازه گهر کرد و خاطر دایی را برای پیروزی تقریبا آسوده.

درشرایطی که بازی در نیمه اول روبه اتمام بود مجید خدابنده لو با پاس مجید باجلان دروازه راه آهن را گشود و امید را به اردوی تیم گهر باز گرداند.

گهر که با گل خدابنده لو به تغییر نتیجه امیدوار شده بود، در نیمه دوم عملکردی بهتر داشت و حتی در چند مورد تیر دروازه راه آهن را نیز به لرزه درآورد اما در نهایت راه به جایی نبرد و با نتیجه 3 بر یک بازنده شد.

قضاوت دیدار راه آهن شهرری - گهر دورود برعهده موعود بنیادی‌فر بود. او در این بازی به مجتبی شیری، محمدحسن رجب‌زاده و پیروز قربانی از تیم راه آهن و مجید باجلان، مجید خدابنده لو و رضا کاردوست از تیم گهر کارت زرد نشان داد.