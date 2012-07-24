به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر سه شنبه در نخستین نشست مطبوعاتی خود و در آستانه پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور اظهار داشت: نماز جمعه فرصتی برای هدایت و روشنگری تمامی اقشار جامعه بوده و متعلق به قشر و یا تفکر سیاسی خاصی نیست.

وی با بیان اینکه لازم است در اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی سعی در ایجاد حداکثر جذابه و حداقل دافعه داشت، افزود: رویکرد امامت جمعه بجنورد نیز جذب حداکثری اقشار مختلف مردم برای شرکت در این آیین عبادی سیاسی است.

حجت الاسلام یعقوبی با یادآوری رهنمودهای مقام معظم رهبری در هنگام انتصاب امام جمعه جدید بجنورد عنوان کرد: مقام معظم رهبری بر 3 موضوع وحدت بخشی نماز جمعه، اهمیت به حضور جوانان و نیز استفاده از ظرفیت‌های فراوان فرهنگی و مذهبی در این استان تاکید کرده‌اند.

وی افزود: نماز جمعه محور وحدت میان اقشار و مذاهب مختلف خراسان شمالی بوده و پس از این نیز برای حضور افکار و سلایق متفاوت در نماز جمعه تلاش خواهد کرد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به لزوم افزایش حضور جوانان در نماز جمعه اظهار داشت: برای افزایش حضور مردم و جوانان در نماز جمعه برنامه ریزی ویژه‌ای انجام داده که به مرور اجرایی خواهد شد.

وی افزایش ارتباط با مراکز دانشگاهی، مدارس، ادرات و دیگر نهادهای محل حضور مردم و جوانان را از برنامه‌های مورد نظر خود برای دعوت آنان به نماز جمعه ذکر کرد و افزود: علاوه بر افزایش ارتباط؛ سازوکارهایی چون یاوران نماز، حضور در روستاها، احداث مهد و پارک آدینه در محل مصلی، انجام تبلیغات مناسب، فضاسازی رسانه‌ای، نصب تابلو و بنرهای متناسب در سطح شهر وهمچنین اجرای برخی دیگر از راهکارهای جدید برای افزایش حضور مردم و جوانان در نماز جمعه برنامه ریزی شده است.

با هنر متعهد مخالف نیستم

امام جمعه بجنورد در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در خراسان شمالی اظهار داشت: دین مبین اسلام نه تنها با هنر مخالف نبوده بلکه آن را ابزاری برای ماندگاری پیام دین و تبلیغ امور معنوی در جامعه محسوب می‌کند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه بهترین راه نمایش حقیقت ترسیم آن در قالب هنر است، افزود: اسلام به پیاده کردن هنر فاخر و متعهد در جامعه تاکید داشته و امامت جمعه بجنورد نیز با برپایی مراسمات فرهنگی و هنری متناسب با ارزش‌های اسلامی هیچ گونه مخالفتی ندارد.



وی در مورد برگزاری برنامه‌های موسیقی در استان نیز اظهار داشت: موسیقی نیز قالبی از هنربوده و در صورتی که در چهارچوب‌های تعریف شده دینی و مطابق فتاوای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری باشد، منعی نخواهد داشت و مسئولین مرتبط با این موضوع، باید کارهای خودشان را با این معیارها مطابقت دهند.



امام جمعه بجنورد با تاکید بر اینکه در مورد مسائلی چون برگزاری برنامه‌های هنری و موسیقی پیرو سیاست‌های کاری مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: فتوای مقام معظم رهبری در اینگونه مسائل، سیاست کاری امامت جمعه بجنورد خواهد بود.