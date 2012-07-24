کشیدن قلیان برای مرد فراموشکار 10 میلیون آب خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از 23 خرداد امسال همزمان با شکایت مردی در کلانتری 118 ستارخان در دستور کار پلیس قرار گرفت. او اظهار داشت: امروز به سفره خانه ای در خیابان شادمهر رفته بودم که در آنجا مبلغ 10 میلیون تومان را جا گذاشتم که پس از مراجعه دوباره به قهوه خانه متوجه شدم پولها را به سرقت برده اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه 2 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از مدتی پیش قصد خرید ماشین داشتم تا اینکه پس از مدتی موفق به تهیه مبلغ 10 میلیون تومان به صورت وام شدم . روز حادثه در حالیکه به همراه یکی از دوستانم برای بازدید ماشین یکی از بستگان به غرب تهران رفته بودیم ، به پیشنهاد من و برای کشیدن قلیان به سفره خانه ای در خیابان شادمهر رفتیم . زمانیکه بر روی یکی از میزهای سفره خانه در حال کشیدن قلیان بودیم ، به علت گرمی هوای داخل سفره خانه و برای آنکه در نزدیکی باد کولر قرار بگیریم ، محل نشستن خود را تغییر داده اما فراموش کردم تا کیف دستی حاوی مبلغ 10 ملیون تومان را بردارم تا اینکه پس از گذشت مدتی کوتاه متوجه نبودن کیف شدم . بلافاصله به میز قبلی خود بازگشته و به دنبال کیف گشتم اما کیفی وجود نداشت و صاحب سفره خانه نیز عنوان داشت که هیچکدام از مشتری های سفره خانه ، کیفی را به او تحویل نداده است .

با توجه به اظهارات مالباخته در خصوص اینکه سفره خانه مجهز به دوربین های مداربسته می باشد ، کارآگاهان با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته داخل سفره خانه موفق به شناسایی تصویر فردی شدند که پس از پیدا کردن کیف دستی حاوی پول ، آن را به آرامی برداشته و قبل از بازگشت مالباخته برای پیدا کردن کیف ، به سرعت از داخل سفره خانه خارج شده است .

با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از سارق ، کارآگاهان با انجام تحقیقات از مدیر و کارگران و همچنین تعدادی از مشتری های ثابت سفره خانه موفق به شناسایی هویت سارق به نام "حسین . م" 42 ساله شدند .

با شناسایی هویت "حسین . م" ، کارآگاهان پایگاه دوم اقدام به شناسایی محل سکونت وی در خیابان مالک اشتر کرده اما پس از مراجعه به این محل اطلاع پیدا کردند که وی پس از سرقت مبلغ 10 میلیون تومان ، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به جابجایی محل سکونت خود کرده است .

با توجه به شیوه و شگرد متهم در متواری شدن از محل سکونت خود ، کارآگاهان که احتمال می دادند که این متهم از مجرمان سابقه دار می باشد ، با بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار اطلاع پیدا کردند که "حسین . م" از مجرمان سابقه داری است که از سال 1378 تاکنون دارای سوابق متعدد در زمینه کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، نگهداری موادمخدر و جعل سکه های طلای تقلبی بوده و بر اساس آخرین اطلاعات بدست آمده نیز در حال حاضر اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر دارد .

با توجه به اطلاعات بدست آمده از سوابق متهم ، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات خود و با شناسایی تعدادی از مالباختگانی که "حسین . م" اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده بود ، اطلاع یافتند که متهم از طریق ایجاد آشنایی با افراد در داخل سفره خانه ها ، با استفاده از اسناد مجعول اقدام به خرید و فروش زمین های متعلق به افراد غیر کرده است. در این ارتباط نیز تاکنون تعداد 5 مالباخته توسط کارآگاهان شناسایی و پس از مراجعه به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، تصاویر "حسین . م" را مورد شناسایی قرار دادند .

با توجه به شیوه و شگرد متهم در ارتکاب جرایم و احتمال تردد وی در سفره خانه ها بویژه سفره خانه های مناطق غرب و جنوب غرب تهران ، این محل ها تحت مراقبت های پلیسی و نامحسوس کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام 19 تیر امسال ، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی موفق به دستگیری "حسین . م" در داخل سفره خانه ای در منطقه دولت آباد شدند .

با دستگیری متهم و با توجه به دلایل و مدارک بدست آمده از زمان سرقت وجوه نقد متعلق به شاکی پرونده ، متهم صراحتا به سرقت مبلغ 10 میلیون تومان و خرید یک دستگاه خودرو پراید برای همسرش اعتراف کرد که با توجه به اعترافات متهم ، دستور قضایی جهت توقیف خودرو پراید نیز از سوی مقام قضایی صادر شد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص سرقت مبلغ 10 میلیون تومان ، شناسایی تعدادی دیگر از شکات و تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم ، قرار قانونی از سوی بازپرس صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.