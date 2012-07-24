نخستین قرآن تمام رنگی جهان اسلام منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرآن با رنگ روغن های مخصوص دیوار رنگ آمیزی شده و به خط و شیوه عثمان طه چاپ می شود و هر صفحه آن 70×100 سانتی متر بوده که رنگ هر صفحه آن با صفحه دیگر متفاوت است. همچنین تاکنون 25 صفحه از این قرآن آماده شده و قرار است پس از تکمیل در موزه امام رضا(ع) به نمایش عموم درآید.



در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، عکس نمونه آماده شده این قرآن برای مخاطبان به نمایش گذاشته شده است. طرح و مجری این قرآن تمام رنگ دلیل برپایی این غرفه را راهنمایی گرفتن از هنرمندان طراح، گرافیست و خطاط می داند. مصطفی بشارت امیدوار است با حضور این افراد در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نواقص و مسائل احتمالی ساخت این قرآن برطرف شود.



بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیر با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ماه ادامه دارد.