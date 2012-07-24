طرح فرهنگی "رمضان، بهار قرآن " اجرا می شود

کمال خواجه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح ایمان و آگاهی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در حوزه مفاهیم و فرهنگ قرآن کریم به ویژه آشنایی با تفسیر قرآن کریم طرح فرهنگی رمضان، بهار قرآن در واحد یزد اجرا می شود.

وی افزود: دفتر فرهنگ اسلامی با همکاری حوزه آموزش نیروی انسانی اقدام به ثبت نام از کارکنان واحد به جهت برگزاری کلاس های دوره آموزشی مذکور کرده و کلیه کارکنان می توانند با مراجعه به سایت کانون قرآن و عترت www.kanoonquran.com یا با ورود به سایت تسنیم به آدرس www.tasnim.ir در این طرح فرهنگی ثبت نام و کد کاربری و رمز عبور خود را اخذ و در زمان آزمون از آن استفاده کنند.

وی بیان داشت: موضوع این طرح فرهنگی آشنایی با تفسیر سوره واقعه است و این دوره پس از نماز جماعت ظهر و عصر هر روز در مسجد این واحد دانشگاهی به مدت 40 دقیقه توسط حجت الاسلام والمسلمین امامی از مدرسان برجسته حوزه و دانشگاه و آشنا به تفسیر قرآن ارائه می شود.

خواجه پور ادامه داد : برای تمامی کارکنانی که در کلاس های حضوری جلسات تفسیر شرکت می کنند در تاریخ 15 مرداد مجوز شرکت در آزمون پایانی در سایت تسنیم صادر می شود و مسابقه مربوطه در تاریخ 17 مرداد از ساعت 12 تا 20 به صورت اینترنتی با 40 سوال تستی در مدت زمان 40 دقیقه اجرا خواهد شد.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد یزد خاطرنشان کرد : برای شرکت کنندگان گواهی آموزش نیروی انسانی با عنوان آشنایی با تفسیر سوره واقعه به مدت 24 ساعت معادل 1/5 واحد صادر می شود.