به گزارش خبرنگار مهر، عناوین این کتاب‌ها عبارتند از «تنهایی تنیده در تن» (محمدحسین عابدی)، «چه» (علیرضا بهنام)، «از شمال شرق گنجشک‌ها» (یاسین محمدی)، «دلواپس صورت‌های خالی» (شاهین باوی)، «شعر بلند زاینده رود» (آنیما احتیاط)، «نه از کمی مرز، به آهستگی» (مانی پارسا) و «نان و نمک میان گیسوان تهمینه» (سریا داوودی حموله).

حجم هریک از این مجموعه شعرها حدوداً 100 صفحه است و تمام مراحل پیش از چاپ آنها طی شده و طی هفته‌های آتی راهی بازار می‌شوند.

بیشتر کتاب‌های مذکور دربردارنده شعرهای سال‌های اخیر این شاعران است.

مجموعه «شعر امروز ایران» زیر نظر چند تن از شاعران از جمله هوشیار انصاری فر، علیرضا بهنام و هرمز علی‌پور تدوین می‌شود.