لزوم همکاری شهروندان قمی با نیروی انتظامی در برخورد با روزه خواری

سرهنگ محمد رضا میر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پلیس استان در پوشش انتظامی و تامین امنیت ماه مبارک رمضان آمادگی کامل را دارد و برنامه ریزی های لازم را در خصوص تامین امنیت شب های ماه مبارک رمضان و شب های احیا انجام داده است.

وی ادامه داد: افرادی که به روزه خواری تظاهر کنند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.



وی بیان کرد: رستوران ها از اذان صبح تا اذان مغرب تعطیل هستند اما اغذیه فروشی هایی که به بیرون خدمات ارائه می دهند از یک ساعت قبل از اذان مغرب می توانند به فعالیت بپردازند.



مردم در صورت مشاهده روزه خواری در خودرو به پلیس اطلاع دهند



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: مقرر شده است شهرداری نقاطی را که منجر به هتک حرمت این ماه نشود را برای اسکان زائران در قم مشخص کند.



وی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده افرادی که در خودرو تظاهر به روزه خواری می کند شماره خودرو را ثبت و به پلیس اطلاع دهند تا با او برخورد شود.



وی گفت: شهروندان می توانند در این خصوص با پلیس 110 و یا شماره 2183100 پلیس اطلاعات تماس حاصل کنند.

