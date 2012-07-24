اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رکوردگیری از دوندگان خراسان شمالی برای حضور در مرحله سوم رقابتهای دو و میدانی بزرگسالان باشگاههای کشور به پایان رسید.
وی افزود: مراسم رکورد گیری در مواد مختلف در محل پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی تختی بجنورد با حضور داوران این رشته ورزشی انجام شد.
البرزی اظهار داشت: بر این اساس در دوی 200 متر علی رحیمی با ثبت زمان 26.7 ثانیه در رده نخست ایستاد و در این ماده نماینده استان در رقابتهای کشوری خواهد بود.
وی اضافه کرد: در دوی 400 متر با مانع نیز مهران شکور با ثبت زمان 44 ثانیه زودتر از حریفان به خط پایان رسید و نماینده خراسان شمالی در این ماده شد.
البرزی گفت: در ماده دوی هزار و 500 متر اسماعیل اقبال با ثبت زمان 4 دقیقه و 38 ثانیه در رده نخست قرار گرفت.
وی افزود: در دوی 800 متر نیز محمد رحیمی با ثبت زمان 2 دقیقه و 3 ثانیه در رده اول قرار گرفت و به عنوان نماینده خراسان شمالی در رقابتهای کشوری انتخاب شد.
البرزی تصریح کرد: در ماده پرتاب دیسک نیز امید ایزدپرست با پرتابی معادل 48 متر در رده نخست قرار گرفت و نماینده استان در رقابتهای پرتاب دیسک کشور خواهد بود.
وی اظهار داشت: همچنین در ماده پرتاب وزنه شاهین مهردلان با پرتابی معادل 17 متر مقام نخست را به خود اختصاص داد و تیم دو و میدانی استان را در رقابتهای کشور در این ماده همراهی میکند.
رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی گفت: مرحله سوم رقابتهای دو و میدانی بزرگسالان باشگاههای کشور پس از انتخاب میزبان مسابقات و پایان ماه مبارک رمضان برگزار میشود.
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