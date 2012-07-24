افشین دانشیان به دلیل عدم پرداخت مطالبات از ابومسلم شکایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین دانشیان که سال قبل با قراردادی یکساله به ابومسلم پیوسته بود با اتمام قراردادش باب مذاکره با سایر تیم‌ها را باز کرد و مذاکرات ابتدایی وی با شهرداری تبریز به نتیجه رسید.

وی پس از اینکه هفته گذشته برای دریافت مطالباتش و امضای برگه تسویه حساب راهی مشهد شد در این موضوع به در بسته خورد، چرا که باشگاه ابومسلم با کسر 50 درصد از قرارداد وی، قصد داشت از 54میلیون تومان باقیمانده تنها 9میلیون تومان به وی پرداخت کند.

دانشیان نیز از امضای برگه تسویه حساب خودداری کرد و صبح امروز با حضور در هیئت فوتبال خراسان رضوی از مدیران باشگاه ابومسلم شکایت کرد.

ابومسلمی‌ها معتقدند کسر 50درصد از قرارداد دانشیان به دلیل عدم صعود تیم به لیگ برتر بوده است.

گفتنی است؛ افشین دانشیان اولین بازیکن از فصل گذشته ابومسلم است که از این تیم شکایت کرده است.