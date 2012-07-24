مرگ شش گلستانی در دو سیل اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که با محوریت سیلاب برگزار شد گفت: خدمت رسانی به مردم در شرایط بحران یک مسابقه است و باید با امکانات موجود این مسابقه را به پایان برسانیم.

جمشیدی ادامه داد: اگر بنا باشد سیل سوم با وسعت تر و عمیقتر حادث شود باید تدابیر لازم اندیشیده شده و امکانات لازم در دسترس باشد.

وی اذعان داشت: نتیجه کارآمدی مسئولان در بحران ها برای مردم ملموس تر است.

جمشیدی تصریح کرد: پیشگیری بر همه امور مقدم است، استحکام و محکم کاری یک بخش کار است و بخش دیگر مدیریت حادثه است.

وی در ادامه گفت: انتظارات مردم زیاد نیست و در حد بضاعت ما است، باید به مردم نشان بدهیم که همراه و همدرد آنها هستیم.

معاون سیاسی و امنیتی استادار گلستان خاطر نشان کرد: در حوادث سیل اخیر خدماتی ارائه شد، اما باید هماهنگی های لازم برای پیشگیری انجام شود، خدمات دهی و همدردی مراحل بعدی کار است.

وی افزود: همه دستگاه هایی که می توانند خدمات ارائه کنند صادقانه پای کار باشند، حفظ جان و مال مردم واجب است و با وضع و امکانات موجود یا از حادثه پیشگیری شود یا خسارات را کم کنیم.

جمشیدی تاکید کرد: راه های اصلی استان نباید بسته شوند، امنیت و احساس امنیت مردم باید بالا برود و هشدار و اطلاع رسانی به موقع و دقیق نیز باید انجام شود.