3 کانون قرآن و نهج البلاغه در ریگان راه اندازی شد

ولی الله موسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و همچنین اجرای طرح اوقات فراغت، سه کانون قرآن و نهج البلاغه در ریگان راه اندازی شد.

وی گفت: در این کانونها فعالیتهای قرآنی شامل تفسیر، قرائت، مفاهیم، تجوید و روخوانی قرآن و شرح خطبه نهج البلاغه انجام می شود.

این مسئول تصریح کرد: به زودی کتابخانه عمومی بخش گنبکی شهرستان ریگان با دو هزار و 500 جلد کتاب راه اندازی خواهد شد.

موسی زاده گفت: بیش از 10 اداره در شهرستان ریگان به کتابخانه خودگردان مجهز شده اند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص کتاب در سایر ادرات نیز این کتابخانه ها راه اندازی شوند.

شهرستان ریگان دارای هفت هزار و 600 جلد کتاب است.