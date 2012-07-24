عملیات پاکسازی کامل حلب آغاز شد/آخرین وضعیت مناطق ناآرام سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه و شبکه ماهواره ای الدنیا، نیروهای ارتش سوریه توانستند در استان دیرالزور، در ادامه عملیات پاکسازی این استان از وجود گروههای مسلح تروریستی، تعداد زیادی از تروریستها را به هلاکت برسانند.



در الحمیدیه، تعداد زیادی از افراد مسلح در نزدیکی مدرسه دخترانه و اداره آب و فاضلاب کشته شدند، نیروهای ارتش سوریه به پیشروی خود در محله الحمیدیه که یکی از پرتنش ترین مناطق به سبب حضور گسترده افراد مسلح به شمار می رود، ادامه می دهند.

در منطقه الکسره نیز چندین تروریست در عملیات ارتش سوریه کشته شدند.



در نزدیکی مسجد عبدالله بن عباس در الجبیله نیز شش تروریست در عملیات ارتش سوریه کشته وچندین نفر دیگر زخمی شدند.



در محله "موحسن" نیروهای ارتش سوریه توانستند دو موضع گروههای مسلح را منهدم کنند که طی آن هفت تروریست کشته و شماری دیگر زخمی شدند.



همچنین هشت فرد مسلح در مناطق الموظفین و العرفی کشته شدند.



کشته شدن شماری از تروریستهای عرب در درعا





خبر دیگر اینکه در جریان حمله اعضای یک گروه تروریستی به نیروهای حفظ امنیت در روستای غربه غزاله در درعا، شماری از تروریستها کشته شدند که برخی از آنها تابعیت غیر سوری داشتند و مقادیری سلاح از آنها نیز ضبط شد.



آغاز عملیات یکسره کردن کار تروریستها در حلب





خبر دیگر اینکه عملیات یکسره کردن کار تروریستها در حلب آغاز شد، نیروهای ارتش و امنیتی سوریه روز گذشته توانستند در محله های السکری و صلاح الدین، تلفات سنگینی به تروریستها وارد کنند . طی این عملیات، شماری از تروریستها خود را به همراه سلاحهایشان تسلیم کردند.



انتظار می رود عملیات نابودی پناهگاههای تروریستها در صلاح الدین و هنانو به زودی آغاز شود، واحدهایی که داخل این مناطق شدند، واحدهای پیاده و مورد پشتیبانی نفربرها هستند و هیچ تانکی از ارتش در این عملیات حضور ندارد.

منابع سوری همچنین ادعای گروههای مخالف و رسانه های پشتیبان آنها به ویژه العربیه و الجزیره مبنی بر انهدام سه دستگاه تانک در این محله ها را تکذیب کرد.



همچنین پنج بمب صوتی در نزدیک اداره پست و پاسگاه محله سیف الدوله در حلب منفجر شد.

منابع سوری همچنین از کشته شدن دهها فرد مسلح در جریان درگیری با نیروهای ارتش در منطقه الصاخور حلب خبر دادند.



کشته شدن دهها تروریست در حمص و حومه آن





خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه از کشته شدن دهها تروریست در درگیری با نیروهای ارتش در حمص و حومه آن خبر داد.



بر اساس این گزارش، امروز درگیریهای شدیدی در اطراف روستای" الحصن" میان باندهای تروریستی و نیروهای حفظ امنیت سوریه رخ داد که طی آن شمار زیادی از تروریستها کشته شدند.



همچنین درگیریهایی در "الرستن" و اطراف "تلبیسه" رخ داد که طی آن سه نیروی ارتش سوریه کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند در این عملیات 22 فرد مسلح در تبلیسه کشته و بیش از 35 نفر نیز در الرستن کشته و زخمی شدند.



از حمص خبر می رسد که درگیریها همچنین در محله های "الورشه" و"الحمیدیه" و تعقیب بازمانده های گروههای مسلح در الخالدیه ادامه دارد و به زودی پاکسازی این محله ها از افراد مسلح اعلام خواهد شد



ادامه عملیات پاکسازی ادلب از افراد مسلح



به گزارش مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد حمله یک گروه مسلح تروریستی به ایست بازرسی ارتش در پل اریحا به بروز درگیری شدید میان طرفین منجر شد که طی آن شماری از تروریستها کشته شدند، درگیریها برای دومین روز پیاپی میان نیروهای ارتش و باندهای مسلح در اطراف منطقه سهل الروج و منطقه ارمناز ادامه دارد که بر اثر آن هفت مرد مسلح کشته و زخمی شدند.



افراد مسلح، همچنین دکتر ابوزید رئیس بخش کودکان بیمارستان ملی ادلب را ترور کردند که جسد وی در منطقه الحاره الشمالیه پیدا شد.



تروریستها همچنین محمد برغل از سربازان ارتش سوریه را به ضرب گلوله کشتند؛ عاملان بر هم زننده امنیت و ثبات سوریه که مورد حمایت گسترده غربی ها و رژیمهای عربی همسو به ویژه عربستان و قطر و نیز ترکیه قرار دارند، به سوی یک دستگاه اتوبوس غیرنظامی تیراندازی کردند که طی آن 10 مسافر غیرنظامی آن زخمی شدند که برخی از آنها وضعیت خطرناکی دارند.



صدای تیراندازی شب گذشته از شهر ادلب شنیده شده است، همچنین یک بمب در محله الضبیط منفجر شد که طی آن یک کودک و پیرمرد زخمی شدند.



خاطر نشان می شود آنچه در حال حاضر در سوریه جریان دارد بر خلاف جوسازی ها و شایعه پردازی رسانه های محور عربی غربی ضد سوری، ادامه عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه برای پاکسازی برخی مناطق از وجود افراد مسلح مورد حمایت این محور است، در حالی که رسانه های ضد سوری برای توجیه اقدامات خشونت آمیز گروههای مورد حمایت خود هر روز خبرهای ساختگی مبنی بر کشته شدن چندین غیرنظامی به ضرب گلوله نیروهای مسلح سوریه را منتشر می کنند.



