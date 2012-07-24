روستاهای مرکزی چالوس از کمبود آب رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ردایی روز سه شنبه در گفتگویی افزود: مشکل کمبود آب شرب در شهر و روستاهای بخش مرکزی چالوس ساکنان آن را دچار مشکل کرده است و این روستاها از کمبود آب رنج می‌ برند.

وی اظهار داشت: این کم آبی در برخی از روستاها به ویژه ذوات شرق، سیبده، تازه آباد، کریم آباد، اجاکله و شهر هچیرود در محله های محمدحسین آباد، هرطه کلا، دلگشا و چاخانی بیشتر نمود دارد.

ردایی ادامه داد: هرساله با فرا رسیدن تابستان و هجوم مسافران مشکل کم آبی در بخش مرکزی چالوس فراگیر می شود که به منظور رفع این معضل در ایجاد زیرساخت لازم که احداث تصفیه خانه آب شرب است جدیت بیشتری لحاظ شود.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت های لازم برای اجرای طرح هادی در برخی از روستاها به عدم درآمد لازم روستاها برای اجرای این طرح اشاره داشت و تصریح کرد: از مدیرکل بنیاد مسکن، معاون عمرانی استاندار مازندران و سایر مسئولان تقاضا داریم نسبت به تخصیص اعتباراتی برای اجرای طرح هادی در روستاهای فاقد درآمد مساعدت کنند.

ردایی، روستاهای مهدی آباد، عربخیل، خرمنه و تجن کلا را جز این دسته از روستاها عنوان داشت.

بخشدار مرکزی چالوس در خصوص آسفالت راه روستایی بیان داشت: بسیاری از روستاهای بخش مرکزی چالوس و همچنین جاده های منتهی به این روستاها به دلیل کنده کاریهای ادارات مختلف فاقد راه آسفالته مناسب هستند که برای روکش آسفالتشان نیازمند بودجه های ویژه از طریق استانداری مازندران هستیم.

وی با اشاره به عدم آسفالت روستای چنس که با 27 کیلومتر فاصله با مرکز بخش دورترین روستای این بخش است گفت: هفت کیلومتر راه این روستا فاقد آسفالت است.

ردایی روستاهای تازه آباد، اجاکله، گیل کلا و نجارکلا را از جمله روستاهای نیازمند روکش آسفالت عنوان کرد.

مسئولان برای احداث پل جایگزین سردآبرود اقدام کنند



بخشدار مرکزی چالوس به عدم جایگزین کردن پل مناسب سردآبرود که در سال 88 فرریخته بود اشاره کرد و گفت: با گذشت سه سال از فروریختن پل سردآبرود هنوز از پل فلزی موقت برای ارتباط دو سمت جاده استفاده می شود که این مسئله به غیر از خطرات احتمالی مشکلات ترافیکی بسیاری را به ویژه در زمان پیک حضور مسافران برای این منطقه ایجاد کرده است.

ردایی، خواستار تعیین تکلیف وضعیت احداث پل جدید از سوی مسئولان ذیربط شد.